Alberto Rosa 03 SEP 2025 - 20:05h.

La joven continúa inmersa en duro proceso de rehabilitación para recuperar su movilidad

Marta Pérez, la joven de Ibi en estado de mínima conciencia por un batido, sigue dando nuevos pasos en su proceso de rehabilitación

Compartir







Marta Pérez, la joven que permanece en estado mínimo de conciencia tras sufrir una grave reacción alérgica y un posterior shock anafiláctico por ingerir un batido que, sin saberlo, contenía pistacho, continúa su proceso de rehabilitación.

La joven está asiste periódicamente a sesiones en Klinik PM, un centro de traumatología de Alicante donde le atienden con un tratamiento de precisión. María Verdejo, la madre de la joven, ha compartido en su perfil de Instagram imágenes sobre una de las últimas sesiones en el centro, en las que se percibe una clara mejoría en su movilidad muscular.

En el vídeo se ve a Marta utilizando una máquina de la clínica conectada a sus piernas. “Gracias a esta máquina, combinado con R, estamos apreciando que la musculatura de la pierna de Marta empieza a tener movimientos”, explican los especialistas que la atienden en el vídeo.

El proceso de rehabilitación

“Antes esos movimientos no se producían y era pasivo”, señalan. El profesional que está haciendo funcionar el equipo en el vídeo añade al final que, tras el ejercicio, “ya se nota la activación muscular, antes no había esa activación total”, señala

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Con este aparato se aprecia que incluso tiene el control motor para que no caiga la pierna. Se le nota y vamos a por más”, celebra el especialista. En la publicación del vídeo son muchos los usuarios que han celebrado los avances de la joven en su rehabilitación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya el pasado mes de junio, la madre de Marta compartió otro vídeo utilizando una máquina R-Gait, que permite realizar hasta 1.500 pasos en solo 30 minutos, una cifra que acelera el proceso de rehabilitación de la marcha. El proceso ayuda a recuperar movilidad y confianza en sus pasos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La madre de Marta, María Verdejo, continúa informando en redes sociales sobre la evolución de su hija. María Verdejo continúa informando en redes sociales sobre la evolución de su hija (@mariaverdejomelero en Instagram, con más de 41.000 seguidores, y @mariaverejo en TikTok, con más de 82.600 seguidores). Para más información o brindar ayuda, se encuentra habilitada la página web www.ayudamarta.com.