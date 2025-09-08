Europa Press 08 SEP 2025 - 16:40h.

La medida se prolongará hasta que la Generalitat haga las mediciones habituales de calidad del agua y se determine que es apta para el baño

AlicanteEl Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) ha cerrado al baño la Gran Playa tras la aparición de un vertido de gasoil que "seguramente" procede de alguna embarcación, según han confirmado fuentes municipales.

Desde el consistorio han explicado que el Servicio Marítimo de la Policía Local detectó a última hora de este domingo dicho vertido, que "no" es "importante". De esta forma, este enclave litoral se ha clausurado por precaución.

La administración local va a mantener cerrada esta playa hasta que la Generalitat haga las mediciones habituales de calidad del agua y se determine que el agua es apta para el baño y no hay riesgos.