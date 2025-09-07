El enorme escualo arrancó "varias extremidades" al surfista Mercury Psillakis, que estaba casado y tenía una hija pequeña

Se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor británico Simon Nellist murió en Little Bay

Sídney, AustraliaMercury Psillakis, un surfista de 57 años, perdió la vida este sábado tras ser atacado por un tiburón de gran tamaño, cuando se encontraba a 100 metros de la orilla, en Long Reef Beach, una de las playas del norte de la ciudad australiana de Sídney, según recogen varios medios.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó de que la víctima sufrió graves heridas y murió en el lugar. Los rescatistas, que sacaron del agua el cadáver, también localizaron restos de la tabla utilizada por la víctima, que estaba partida en dos, apunta El Imparcial.

El suceso ocurrió alrededor de las 10:00, hora local, cuando los equipos de emergencia recibieron varios avisos de que un hombre estaba siendo arrastrado por las olas. Aunque Australia es conocida por la presencia de tiburones en sus costas, los ataques mortales son poco frecuentes en Sídney.

Cierre de playas por seguridad

Las autoridades decidieron echar el cierre en Long Reef Beach y, como medida preventiva, extendieron la restricción a las playas cercanas entre Manly y Narrabeen. También reforzaron los patrullajes en la zona.

Además, especialistas en vida marina fueron convocados para identificar la especie del tiburón involucrado en este inusual incidente. Las mordeduras graves suelen estar relacionadas con tiburones blancos o tigre.

La noticia conmocionó a toda la población local, que este fin de semana vio, lógicamente, sus actividades recreativas interrumpidas debido a la emergencia, señala el citado diario.

Uno de los altos mandos policiales, John Duncan, afirmó que el surfista había perdido "varias extremidades" en el ataque del escualo. Por otra parte, un testigo dijo a Sky News Australia que "vi la aleta dorsal y era enorme. Había un hombre gritando '¡no me muerdas!".

La víctima era un surfista experimentado y muy conocido en Dee Why, donde su hermano Mike regenta una tienda de tablas de surf personalizadas. Mercury Psillakis estaba casado y tenía una hija pequeña.

Se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor británico Simon Nellist perdió la vida en Little Bay. Hasta ahora, el último caso fatal en el país oceánico había sucedido el pasado mes de marzo en la playa de Wharton, en Australia Occidental, detalla El Imparcial.