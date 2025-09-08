Agencia EFE 08 SEP 2025 - 11:06h.

ValenciaUn agente de la Guardia Civil del puesto de Oliva (Valencia) ha sido detenido tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se ve cómo agrede en la vía pública a una mujer que se encontraba detenida y esposada con las manos a la espalda.

Según ha informado la Comandancia Provincial, los hechos por los que se ha producido la detención se produjeron el pasado mes de julio, aunque se han difundido el pasado fin de semana.

La escena fue grabada desde una vivienda ubicada frente a un local de ocio al que varios agentes de la Policía Local de Oliva y una pareja de guardias civiles acudieron a practicar la referida detención.

Mientras uno de los guardias registra las pertenencias de la detenida, de espaldas a ella, otro la sujeta por la cabeza contra la pared y posteriormente la derriba barriendo sus piernas de una patada, lo que propicia su caída de espaldas. Posteriormente se sitúa sobre ella y la arrastra sin que la detenida dé evidencias de resistencia alguna, según se puede apreciar en las imágenes.