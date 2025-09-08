Redacción Euskadi 08 SEP 2025 - 10:42h.

La mujer pernoctaba desde hace un tiempo en un edificio abandonado del barrio de Zorrozaurre

BilbaoLa Ertzaintza ha detenido a dos hombres en Bilbao por agredir sexualmente a una mujer en un pabellón abandonado, donde duermen habitualmente personas sin recursos. En Galdakao, la Ertzaintza detenía, recientemente, a un hombre horas después de violar a una mujer.

La víctima del caso de Bilbao, debido a su situación personal, llevaba un tiempo pernoctando en ese edificio del barrio de Zorrozaurre, en Bilbao. Fue precisamente en esa nave, donde la víctima fue sometida, según consta en su denuncia ante la Ertzaintza, a tocamientos de índole sexual con violencia, por parte de dos individuos. Los dos sospechosos, de 36 y 38 años, han sido detenidos por la Policía Vasca acusados de un delito contra la libertad sexual.

Los hechos fueron denunciados hace justo una semana, el pasado lunes 1 de septiembre y habrían tenido lugar en un pabellón de la capital vizcaína, ocupado habitualmente por personas sin recursos.

Intentos reiterados

Allí, dos hombres intentaron mantener relaciones sexuales con la mujer, a lo que se negó de forma contundente. En reiteradas ocasiones, los dos individuos continuaron con la misma actitud de acoso y, ante la negativa continua de la víctima, le realizaron tocamientos en sus partes íntimas utilizando la fuerza física. El pasado lunes, la situación se volvió más desagradable y, uno de los dos hombres la abordó de forma violenta, agrediéndola física y sexualmente hasta que consiguió zafarse del individuo y huir.

Acto seguido, la mujer solicitó ayuda en el teléfono de Emergencias SOS DEIAK 112 y una patrulla detuvo allí mismo a uno de sus agresores, siendo puesto a disposición judicial al día siguiente.

La otra persona, que en ocasiones anteriores había participado en el acoso y conductas ilícitas hacia la víctima, fue localizado y detenido a última hora de este pasado sábado en Bilbao.