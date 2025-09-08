La reyerta se produjo este sábado en plena calle Xàtiva después de que varios jóvenes allanaran un piso okupado por una pareja en esta céntrica zona

ValenciaUna violenta pelea entre varios jóvenes en pleno centro de Valencia sorprendió a las personas que circulaban por la calle Xàtiva este sábado.

Como se aprecia en las imágenes captadas por los teléfonos móviles de los transeúntes, media docena de jóvenes, cinco chicos y una chica, comienzan a agredirse en una de las zonas más céntricas y comerciales de Valencia. Golpes y carreras entre los numerosos ciudadanos que a esa hora, las 14:30 horas, estaban de compras.

Al parecer la reyerta se produjo tras una discusión por un piso okupado en el que vivía una pareja y que fue allanado por un grupo de jóvenes.

La policía que acudió tras recibir numerosas llamadas de testigos, se encontraron con uno de los jóvenes tendido en el suelo. Uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital General y otros dos también fueron atendidos en el mismo centro de diversas lesiones.

Tres jóvenes de origen magrebí fueron detenidos por los agentes.