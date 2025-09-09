El conductor arrojó un resultado de más del doble de la tasa máxima permitida, mostrando evidentes síntomas de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas

ValenciaAgentes de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia procedieron, la madrugada del pasado día 7 de septiembre, a investigar a un hombre de 30 años por conducir un vehículo en sentido contrario por la autovía A-7 a la altura de la localidad de Sagunto (Valencia).

Los hechos sucedieron sobre las 03:50 horas, cuando se recibieron avisos de varios usuarios en el Centro de Emergencias-112, participando la conducción antirreglamentaria de una motocicleta en sentido contrario. Una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A, detectó el vehículo en la A-7, a la altura del P.K.304 por la calzada dirección Barcelona en sentido Alicante.

Gracias a una rápida actuación por parte de los Agentes, se consiguió localizar el vehículo antes de que llegara a producirse algún siniestro.

El motorista duplicaba la tasa de alcohol permitida

Al realizar las pruebas de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de más del doble de la tasa máxima permitida, mostrando evidentes síntomas de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Al investigado se le atribuyen los supuestos delitos de conducción temeraria por circular en sentido contrario, y otro por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con penas que pueden alcanzar penas de prisión de hasta cinco años y multa de hasta veinticuatro meses, así como privación del derecho a conducir de hasta diez años.

Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Sagunto (Valencia).