Un incendio en un aparcamiento subterráneo obliga a desalojar un edificio y deja 14 vehículos afectados en Orihuela, Alicante
Los vecinos de una residencia de apartamentos de Orihuela Costa fueron desalojados debido a la intensidad de las llamas y el humo provocado
Un incendio declarado esta noche en un aparcamiento subterráneo de una residencia de apartamentos ubicada en la calle del Mar de Orihuela Costa (Alicante) ha obligado a desalojar el edificio de cinco plantas y ha dejado 14 vehículos afectados.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha originado a las 00.21 horas y se ha dado por extinguido a las 4.02 horas.
La cantidad de humo provocó el desalojo de un edificio de cinco plantas e hizo que saliera toda la dotación de bomberos disponible de Torrevieja con ayuda del parque de Almoradí para extinguir el fuego.
Las llamas dañaron 10 vehículos y otros cuatro quedaron calcinados, han indicado las mismas fuentes.
En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); dos Bomba Urbana Pesada (BUP); una autoescalera (AEA); un sargento; dos cabos y 12 bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí.