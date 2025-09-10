Los vecinos de una residencia de apartamentos de Orihuela Costa fueron desalojados debido a la intensidad de las llamas y el humo provocado

Un incendio declarado esta noche en un aparcamiento subterráneo de una residencia de apartamentos ubicada en la calle del Mar de Orihuela Costa (Alicante) ha obligado a desalojar el edificio de cinco plantas y ha dejado 14 vehículos afectados.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha originado a las 00.21 horas y se ha dado por extinguido a las 4.02 horas.

La cantidad de humo provocó el desalojo de un edificio de cinco plantas e hizo que saliera toda la dotación de bomberos disponible de Torrevieja con ayuda del parque de Almoradí para extinguir el fuego.

Las llamas dañaron 10 vehículos y otros cuatro quedaron calcinados, han indicado las mismas fuentes.

En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); dos Bomba Urbana Pesada (BUP); una autoescalera (AEA); un sargento; dos cabos y 12 bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí.