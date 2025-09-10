Logo de InformativosInformativos
Valencia
Incendio

Un incendio en un aparcamiento subterráneo obliga a desalojar un edificio y deja 14 vehículos afectados en Orihuela, Alicante

Un incendio en una aparcamiento obliga a desalojar un edificio y deja 14 vehículos afectados
Los bomberos extinguieron el incendioConsorcio Provincial de Bomberos de Alicante
Compartir

Un incendio declarado esta noche en un aparcamiento subterráneo de una residencia de apartamentos ubicada en la calle del Mar de Orihuela Costa (Alicante) ha obligado a desalojar el edificio de cinco plantas y ha dejado 14 vehículos afectados.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha originado a las 00.21 horas y se ha dado por extinguido a las 4.02 horas.

La cantidad de humo provocó el desalojo de un edificio de cinco plantas e hizo que saliera toda la dotación de bomberos disponible de Torrevieja con ayuda del parque de Almoradí para extinguir el fuego.

PUEDE INTERESARTE

Las llamas dañaron 10 vehículos y otros cuatro quedaron calcinados, han indicado las mismas fuentes.

En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); dos Bomba Urbana Pesada (BUP); una autoescalera (AEA); un sargento; dos cabos y 12 bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí.

Temas