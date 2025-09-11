En la resolución, la magistrada rechaza citar a declarar a la periodista Maribel Vilaplana aunque sí que ha incluido en el procedimiento la carta abierta de la periodista

ValenciaLa jueza del Tribunal de Instrucción 3 de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, ha vuelto a invitar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a que declare de forma voluntaria como investigado. En un auto notificado este jueves a las partes, la jueza señala que "comuníquese nuevamente al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón Guixot, la posibilidad de comparecer en el presente procedimiento a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el art. artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El pasado 10 de marzo, la magistrada ya invitó a Mazón a declarar en la causa y este rechazó la propuesta.

En la misma resolución, la magistrada rechaza citar a declarar como a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón la tarde del 29 de octubre, como solicitó Podemos, que ejerce como acusación popular en la causa.

Sin embargo, la jueza sí que ha incluido en el procedimiento la carta abierta de la periodista a los medios, aportada por la representación de Podemos, en su escrito de fecha de 8 de septiembre de 2025.

Cita a la vicepresidenta de la Generalitat

En otra providencia, la magistrada ha citado como testigo a Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, tras la reclamación de una familiar de una de una de las seis personas que fallecieron en la residencia de ancianos de Paiporta el día de la DANA.