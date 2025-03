Respecto a si se siente señalado por la jueza, ha afirmado que "en cualquier caso, no": "Lo que me siento es muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer. Más allá de los sentimientos, yo estoy muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento".

Y ha recalcado: "En cualquier caso, lo que habrá que hacer es analizar cuando llegue esa notificación en un auto que entiendo que no es firme y que, por tanto, con total respeto, como siempre hacemos y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar".

Ha reiterado que no se han planteado la personación y ha sostenido que "de hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo ". Interpelado por si esta consideración se debe a su condición de aforado, ha contestado que "parece que lo reconoce así" la magistrada.

Sobre la imputación de Pradas, ha hecho hincapié en que no quiere hacer valoraciones. "Yo sí que voy a respetar los procedimientos judiciales. No lo hemos visto en otros casos con respecto a otras administraciones que hacen valoraciones sobre jueces o sobre procedimientos. No va a ser nuestro caso, el nuestro es el de absoluta colaboración, total respeto y máxima colaboración", ha repetido, y no ha contestado a la pregunta de si ha hablado con la exconsellera de Interior.