La jueza de la DANA pide al juzgado de Llíria que informe sobre el audio incompleto entre Emergencias y la Aemet el 29O

Un vídeo de la reunión del Cecopi del día de la DANA del 29 de octubre permite escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dando unas indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert que posteriormente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas.

El vídeo, fue grabado según la cadena a las 19 horas del 29 de octubre en la reunión del Cecopi que había comenzó dos horas antes, y en él se escucha a la entonces consellera decir: "Pongamos también lo de las vías de comunicación, que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt".

"Meterlo en el texto, por favor", afirma Pradas, una de las dos personas investigadas en la causa penal de la DANA, quien en su declaración ante la jueza el pasado 11 de abril dijo que no tenía experiencia en la gestión de las emergencias y que para la emisión del Es-Alert siguió las indicaciones de los técnicos presentes en el Cecopi.

El contenido lo dictó directamente Pradas, según el técnico

Posteriormente, el técnico que transcribió y tradujo al valenciano esa alerta testificó el 10 de junio ante la jueza instructora que el contenido del Es-Alert se lo dictó directamente Pradas y que además fue "muy imperativa" en que no se enviara si ella no estaba presente.

En el vídeo también se oye a Pradas llamar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que se conecte al Cecopi porque no la ven en la pantalla, y preguntar si alguien tiene el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, pues a ella no le "apetece llamarlo", algo que se ofrece a hacer el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Pradas también pregunta si se sabe "algo más de Utiel", a lo que el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, responde que siguen "sin poder acceder", que la situación es "crítica", y que "la gente estará ya con hipotermia". Finalmente, cuando los periodistas que han grabado las imágenes van a abandonar la sala, se escucha una voz de mujer, que RTVE identifica como alguien de la Generalitat, recordando a los reporteros que se trata de un "bruto" y que "no se puede oír el sonido".