La declaración de este bombero, oficial jefe de guardia el 290, podría desmontar el argumento de la defensa de los investigados basado en la falta de información

ValenciaEl oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso, el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica DANA, ha declarado este miércoles ante la jueza que instruye la causa, que a las 17:30 horas Emergencias recibió el aviso de que el barranco del Poyo a su paso por Ribarroja del Turia (Valencia) estaba al límite y que una calle del municipio ya se había inundado.

Esta declaración es clave, ya que Alonso firmó los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Juzgado de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la DANA. De su testimonio se desprende que Emergencias ya contaba con información de lo que estaba sucediendo, minutos antes de que se convocara el Cecopi, y podría servir para desmontar el argumento de los dos investigados, Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, que han alegado la falta de información para justificar el retraso de las actuaciones para alertar a la población.

Retirada del Poyo a las 14:40 horas

El testigo también ha declarado que la retirada de los bomberos forestales enviados para controlar el caudal de agua del barranco del Poyo se produjo a las 14:40 cuando ya llevaba 40 centímetros de agua y ha achacado a Emergencias la falta de instrucciones: "Si desde el Centro de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así", ha aseverado.

Ese día se mandaron varias brigadas tanto a la zona del barranco del Poyo como a la del río Magro para hacer lecturas de las escalas y vigilancias. "Nos dijeron la zona del Poyo por Torrent y, la del Magro, por Carlet", ha explicado.

Hasta el barranco del Poyo se decidió que se desplazara una unidad de bomberos sobre las 13.05 horas y ésta observó una lámina de agua de 80 centímetros. Tras subir a Cheste o Chiva y ver otra escala, los efectivos bajaron y vieron que la lámina se había reducido a 40 centímetros.

En ese momento, según ha explicado, los bomberos solicitaron instrucciones al Centro de Comunicación y se les dijo que se retirasen a la base. "El sargento coordinador entendió que el trabajo estaba realizado y se comunicó por el canal de radio del grupo monitorizado por la sala del Centro de Emergencias", ha dicho.

"No se volvió a preguntar desde el Centro de Emergencias por nuevas lecturas", ha dicho, para agregar: "Me imagino que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes pero, a nosotros, incluso cuando el barranco estaba desbordado, no se nos volvió a preguntar por las posibles lecturas o por la situación. Se retiraron los bomberos del Poyo sobre las 14.40 horas", ha expuesto.

Ha explicado que se comunicó la retirada por el grupo de comunicación monitorizado por el Centro de Emergencias y ha afirmado que si el exnúmero dos de Emergencias, Emilio Argüeso, dijo que no conocía la retirada, "será así", pero ha matizado: "Lo cierto es que las rondas informativas periódicas no vuelven a contactar con los bomberos para ver las mediciones".

El testigo ha reiterado que estaba convencido de que se estaban haciendo mediciones con otros medios porque "es algo importante en este tipo de emergencias", ha remarcado.