Las dos menores, internas en un centro, quedaron con los tres hombres en un hotel y una casa donde mantuvieron relaciones sexuales

ValenciaJuzgan a tres hombres por presuntamente mantener relaciones sexuales con dos menores, internas en un centro, a las que conocieron en una parada de metro de Valencia.

Los hechos comenzaron el 9 de mayo de 2022 cuando las víctimas coincidieron con dos de los encausados y quedaron con ellos para esa noche en un hotel de Valencia. Según relata la acusación pública, cada uno de ellos mantuvo relaciones sexuales con una de las menores, pese a que sabían que tenían 14 años. Dos días después, volvieron a quedar, esta vez en una casa de Valencia, donde acudió un tercer acusado que mantuvo relaciones sexuales con una de las menores mientras que uno de los procesados que se encontraban días antes en la habitación del hotel hizo lo propio con la otra víctima.

La Fiscalía pide para el principal procesado una pena de 17 años de prisión por dos delitos de agresión sexual. Para los otros dos, solicita respectivamente penas de diez y de ocho años y medio de prisión como autores cada uno de ellos de un delito de agresión sexual a menor.

El juicio arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia y continuará el próximo jueves.