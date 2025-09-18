El arrestado abordó por la espalda a la víctima cuando iba a entrar en el portal de su casa y la cogió fuertemente por el cuello para robarle el bolso

El joven que agredió a una mujer para quitarle el bolso en Parla cometió otro robo esa mañana y tres días antes asaltó a una anciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela, a un joven de 25 años de edad, como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación, tras haber abordado por la espalda a una mujer octogenaria cuando iba a entrar en el portal de su casa, usando la técnica del “mataleón” para inmovilizarla y conseguir robarle el bolso.

Los hechos ocurrieron a media mañana, cuando una mujer de 80 años de edad, que iba a entrar al portal de su domicilio, fue asaltada por la espalda por un joven que la cogió fuertemente por el cuello y la introdujo a la fuerza dentro del portal.

Una vez allí, según relató la víctima, el ladrón hacía fuerza con sus brazos alrededor del cuello tratando de inmovilizarla, mientras le amenazaba de muerte.

Un vecino de la finca bajaba por las escaleras en ese momento y escuchó los gritos, observando la escena al llegar al rellano, por lo que se puso a gritarle al agresor quien cesó de agarrar a la mujer y, tras arrebatarle a ésta violentamente el bolso de las manos, huyó a la carrera, siendo perseguido por el vecino, terminando el agresor por tirar el bolso al suelo, siendo recuperado por el testigo, quien finalmente perdió de vista al autor de los hechos.

Ingreso en la UCI

La víctima, debido a la agresión tuvo que permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento por las severas secuelas psicológicas que le ha causado el hecho.

La investigación de los hechos permitió averiguar que no se trataba de una acción fortuita, sino que el autor habría seguido a la víctima desde un cajero de una entidad bancaria donde había sacado dinero poco antes del suceso, planificando después el momento del asalto, motivo por el cual le solicitaba el PIN de la tarjeta durante la agresión.

Finalmente, tras conseguir los investigadores identificar al autor, una patrulla de la Policía Nacional lo localizó en una calle de la ciudad y, conocedores de que se trataba del autor de un robo, lo detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad donde fue arrestado.