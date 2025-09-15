Carlos Plá 15 SEP 2025 - 16:52h.

Su narración está llena de sentimientos, tragedia y honestidad. Lo cuentan para quien no vivió la DANA, para recordarla y por los que nunca volverán

ValenciaLa vuelta al instituto de estos alumnos del IES Dalmau de Catarroja es la más dura. Tras la DANA dejaron atrás personas, y como dice su profesor en el libro que han escrito estos estudiantes, su infancia entera que terminó cuando llegó el agua. "Me empezaron a llegar mensajes de que el pueblo se estaba inundando e inocente de mí pensé que al día siguiente no habrían clases", recuerda Miquel García, alumno y escritor de "Dana".

De hecho no hubo clases ni ese día ni durante meses. Su instituto quedó arrasado por el agua y van a clases instaladas en barracones. Ahora, se emocionan al ver su antiguo centro por primera vez derribado, que les recuerda los duros momentos que vivieron. "Vi coches amontonados y dentro de los coches a personas sin vida. No me podía imaginar que hubiera tantos muertos", explica Carmen Anaya también autora del libro.

Cada uno tiene numerosas historias y vivencias que nunca van a poder olvidar. "Hemos visto muchas cosas. En mi familia intentamos salvar a unas personas y no lo conseguimos. Es muy duro vivir con la idea de que intentantes salvar a un vecino y no pusiste", Daniela Fernández, escritora de 'Dana'.

En medio del desastre, también relatan momentos de alivio. "El reencuentro con mi madre. Nos dimos un abrazo de esos que nunca te quieres separar. Fue súper emotivo".

Y al igual que 228 personas perdieron la vida, otras lograron salvarse de forma milagrosa. "La panadera y su marido se quêdaron atrapados y comenzaron a gritar que se iban a ahogar, pero llegó a su hijo con el coche y los logró sacar. Todos se empezaron a abrazar y a llorar. Yo lo vi todo desde mi balcón", cuenta Daniela.

A pesar de perder tanto contarlo en este libro ha sido para ellos una forma de no perder todo. "De un segundo a otro ya no teníamos pueblo. Nos motivó la idea de desahogarnos, compartir nuestros sentimientos y vivencias", Paula Cosín, autora del libro.

Unas historias que tenían que conocerse. "Yo leí lo que estaban escribiendo y enseguida vi que tenían un valor", Abili Fernández, profesor Instituto Berenguer Dalmau.

Su narración está llena de sentimientos puros, tragedia y honestidad brutal. Y la cuentan para quien no la vivió, para volverla a recordar y por los que nunca volverán.