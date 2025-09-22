Carlos Plá 22 SEP 2025 - 11:54h.

La acusada increpó e insultó a los menores de 13 años para que no salpicaran agua y se apartaran mientras se bañaban en la piscina municipal

Juzgan a una mujer acusada de un delito de odio por menospreciar por razón de su origen a tres menores de edad que se bañaban en la piscina municipal de Navarrés (Valencia).

Los hechos se produjeron la mañana del 18 de agosto de 2023 cuando la procesada coincidió con las víctimas, que tenían alrededor de 13 años en aquel momento.

Según mantiene el Ministerio Público, la mujer les increpó para que no salpicaran agua y para que se apartaran. Uno de los perjudicados, de nacionalidad española y origen marroquí, comenzó a traducírselo a los otros dos menores, de nacionalidad extranjera y que se encontraban de vacaciones en España. Ante esta situación, la mujer les espetó “seguir insultando gilipollas”, a lo que el menor le dijo que solo estaba traduciendo a sus amigos lo que les había dicho.

"Moros de mierda"

La Fiscalía sostiene que, en ese momento, la encausada, alterada y a gritos, les dijo “no tenéis que venir a la piscina, volveros a vuestro país en patera, moros de mierda”, con la intención de menospreciarlos por razón de su origen.

El Ministerio Público solicita para la acusada una pena de prisión de un año y medio por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

El juicio se celebrará este martes en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia.