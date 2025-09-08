La Guardia Civil abre diligencias por supuestos desórdenes públicos tras la pelea de Moncada

El concejal del PSOE, Martín Pérez Aranda, hizo un corte de mangas y se lanzó al público que insultaba a Pedro Sánchez

El concejal de Moncada, en Valencia, que protagonizó una pelea durante las fiestas dice que se resbaló y los jóvenes le cogieron

La Guardia Civil ha abierto diligencias por supuestos desórdenes públicos tras el altercado vivido este domingo en la localidad valenciana de Moncada y en el que intervino el concejal de fiestas y de Seguridad Ciudadana Martín Pérez Aranda (PSPV-PSOE), según han confirmado fuentes del instituto armado.

El altercado se produjo durante las fiestas de la localidad, en las que, según se puede ver en vídeos compartidos en redes sociales, un grupo de jóvenes profiere insultos contra Pedro Sánchez y llaman "rojo" al edil socialista, quien les hace un corte de mangas y a continuación se lanza desde un escenario a donde están los jóvenes.

Aunque el propio concejal sostiene que se resbaló y que los chavales lo sujetaron al caer, la grabación refleja un salto con impulso que difícilmente parece accidental.

Pérez Aranda ha pedido este lunes en un comunicado sus "más sinceras disculpas" por unos hechos de los que considera que "debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", y añade que espera que las fiestas de Moncada "sigan transcurriendo con toda normalidad".

El Partido Popular de Moncada ha reclamado la dimisión inmediata del concejal "ante la gravedad de los hechos", ha asegurado que sienten "el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso" y han anunciado que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía "para que actúe de oficio".

"Ningún ciudadano puede actuar de esta manera, y menos todavía un cargo público, que debe representar con ejemplaridad los valores del respeto, la convivencia y la responsabilidad institucional", señalan desde el PP, que asegura estar a la espera de conocer si los menores supuestamente agredidos han presentado o van a presentar denuncia.

Asimismo, reclama a Compromís, socio de gobierno del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, que se pronuncie "con claridad" y fije su posición "ante una situación de extrema gravedad que no puede quedar impune".