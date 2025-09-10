El hombre fue localizado y detenido la semana pasada cuando transportaba una nueva pancarta similar a las anteriores en el maletero de su coche

Una encuesta desmiente los bulos sobre la inmigración: ni nos quitan el trabajo ni acaparan las ayudas sociales

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Oviedo a un hombre de 55 años como presunto autor de diversos actos de incitación al odio contra los menores no acompañados por colocar pancartas y mensajes xenófobos con simbología nazi y de grupos de ultra derecha.

Según ha informado este miércoles la Comisaría de Gijón, la investigación se inició el pasado 12 de agosto tras la colocación de una pancarta en uno de los centros de protección con el mensaje de "Menas Fuera".

PUEDE INTERESARTE Los expertos explican cómo es el largo proceso de repatriación tras la polémica en Hortaleza

Identificado por la tipografía de las pancartas

A los agentes les resultó llamativo cómo estaba escrita la letra "S" en la palabra "Menas", con una tipografía Fraktur, caracterizada por sus formas angulosas y adoptada por el escuadrón de protección Schutzstaffel, organización al servicio de Hitler en la Alemania nazi.

Además, en el lado izquierdo de la pancarta había otro símbolo característico en color azul, correspondiente con el logo de la Segunda División Panzer de las "SS" alemanas, lo que hizo que los investigadores centraran sus pesquisas en miembros de organizaciones con ideología de ultra derecha.

PUEDE INTERESARTE Dos encapuchados agreden violentamente a tres menores migrantes del centro de Hortaleza, Madrid

El hombre fue localizado y detenido la semana pasada cuando transportaba una nueva pancarta similar a las anteriores en el maletero de su coche, junto a ochenta y cinco pegatinas con mensajes xenófobos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La investigación ha permitido atribuirle otras tres pancartas colocadas durante los últimos meses en San Martín del Rey Aurelio y en Oviedo, todas ellas con símbolos nazis y de organizaciones de ultraderecha.