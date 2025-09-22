Logo de telecincotelecinco
Valencia
Transporte público

Una avería provoca retrasos generalizados en Metrovalencia en el Día sin Coches

Estación de Metro de Valencia
Estación del metro de ValenciaEuropa Press
ValenciaCinco líneas de Metrovalencia registran este lunes por la mañana, en el Día sin Coches, retrasos generalizados por avería, según ha informado la entidad en redes sociales.

Se trata, por una parte, de las líneas 1, 2, 7, que presentan retrasos por avería de una unidad. Así mismo, han registrado demoras las unidades de las líneas 4 y 8 por causas no concretadas.

Por otro lado, según ha informado Metrovalencia, se han suprimido los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda, mientras que la línea 7 funciona con normalidad.

