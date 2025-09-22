Europa Press 22 SEP 2025 - 10:25h.

Los retrasos se concentran en cinco líneas, 1, 2, 4, 7 y 8, mientras que se han suprimido los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda

ValenciaCinco líneas de Metrovalencia registran este lunes por la mañana, en el Día sin Coches, retrasos generalizados por avería, según ha informado la entidad en redes sociales.

Se trata, por una parte, de las líneas 1, 2, 7, que presentan retrasos por avería de una unidad. Así mismo, han registrado demoras las unidades de las líneas 4 y 8 por causas no concretadas.

Por otro lado, según ha informado Metrovalencia, se han suprimido los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda, mientras que la línea 7 funciona con normalidad.