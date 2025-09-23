A la reanudación del pleno, las víctimas de la DANA y los miembros de la oposición decidieron no entrar a escuchar el discurso de Carlos Mazón

Víctimas de la DANA piden la dimisión de Mazón a las puertas de Les Corts: "Todo lo que pueda decir es mentira"

Los representantes de las víctimas de la DANA del 29 de octubre presentes en el Debate de política general de la Comunitat Valenciana han abandonado el hemiciclo después que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dijera que su mano sigue tendida y su puerta abierta para recibirlas a todas sin distinciones.

Junto a las víctimas, han abandonado también el hemiciclo los grupos del PSPV y Compromís, una postura que el president ha dicho que no le sorprende, y tras lo cual ha pedido a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, un receso, y el pleno ha quedado suspendido por cinco minutos.

Poco después, y ante un hemiciclo solo con los diputados del Grupo Popular y del de Vox, Mazón ha reanudado su discurso, que comenzó a las 10:40 horas.

El president había señalado que la Generalitat está a disposición de las víctimas, estén asociadas o no, que no ha elegido "entre víctimas buenas o malas" y su mano sigue tendida a reunirse con ellas, y ha asegurado que algunas le han transmitido su rabia por los intentos de "manipularlas" y de que sean "señaladas" por reunirse con él.

Las víctimas, integrantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29 de Octubre y de la Asociación de damnificados de L'Horta Sud, han dicho en ese momento con gestos desde la tribuna de invitados que no era así, y tras decir que no con la mano se han marchado.

El gesto de las víctimas ha recibido el aplauso de los diputados socialista y de Compromís puestos en pie, que han coreado la frase 'Mazón dimisión' y también han abandonado hemiciclo, después además de que se haya escuchado a un diputado del PP decir que se iban porque eran más de las dos y no habían comido aún.

Ya en el patio de Les Corts, los diputados de la oposición han dado un fuerte y largo aplauso a los representantes de las víctimas de la dana, mientras han coreado de nuevo el lema "¡Mazón dimisión!".

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, ha explicado que han dejado el pleno porque Mazón "no para de mentir" y cuando ha empezado a hablar de las víctimas, les ha "mentido en la cara", porque "no ha abierto las puertas, no está, no tiende la mano, no hace nada de todo eso".

Álvarez ha afirmado que el president quiere "separar" a las asociaciones, e incluso "legitima a una asociación que no es de víctimas mortales, como SOS Desaparecidos", y ha defendido que no son asociaciones politizadas, entre otras cosas porque en las inundaciones "murieron niños que nunca pudieron votar y murieron bebés que no llegaron a nacer".

Ha señalado que en el PP "están avergonzados" y no les saluda nadie, como tampoco a Vox, y ha afirmado si les tienen miedo o no les quieren saludar y les vetan "es su problema", pero ha reclamado que no les "utilicen" ni les sigan "maltratando", al tiempo que ha avisado de que no se van a reunir "con ese señor" porque no le "legitiman".

Asimismo, una integrante de la Asociación de damnificados de l'Horta Sud ha señalado que el día de la DANA Mazón, con alerta roja, abandonó a los ciudadanos, y por tanto ese día dejó de representarles "a la gran mayoría".