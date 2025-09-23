Los diputados de izquierdas han mostrado en el hemiciclo un cartel con el número 229 en referencia a las víctimas de la DANA y un listado con sus nombres

Felipe y Constanza no saben diez meses después si podrán reconstruir su casa en Picanya arrasada por la DANA. "Mi corazón sufre"

Compartir







ValenciaFamiliares de víctimas de la DANA del 29 de octubre han protestado este martes ante la puerta principal de Les Corts, coincidiendo con el Debate de Política General, para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La protesta, convocada por la Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre 2024, ha arrancado a las 9.30 horas, una antes del inicio del primer Debate de Política General de Mazón tras las inundaciones que dejaron 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia.

Las principales asociaciones de víctimas están invitadas a acudir a la sesión por el PSPV y Compromís, pero este colectivo, encabezado por Mariló Gradolí, rechazó asistir y convocó en su lugar la concentración. A la protesta se han sumado las otras dos organizaciones.

Así, frente a las puertas del parlamento valenciano se han colocado cuatro grandes pancartas por la dimisión de Mazón y algún cartel con rostros y nombres de víctimas mortales, entre gritos de "Mazón dimisió", "Govern dimisió", "Mazón a presó" y "No son morts, son assasinats".

Para Mariló Gradolí, "lo que pueda decir (Mazón en el Debate de Política General) es todo mentira, basado en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular". En palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, "todo lo que dicen no suena a hueco a falso. Nosotros no le damos legitimidad. Él no es necesario para la reconstrucción".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A juicio de la Asociación de Damnificados Dana-Horta Sud, su presentante, Paula Sanchis, "lo que vamos a ratificar es lo que ya le dijimos en su momento al señor Feijóo: que pedimos la dimisión de Carlos Mazón porque entendemos que no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat" y se ha preguntado "quién puso" a la exconsellera Salomé Pradas "al frente del Cecopi" que se constituyó "tarde, lleno de problemas y de irresponsabilidades".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cartel con la cifra 229

Antes de que el president Mazón comenzara su primera intervención, los diputados de la oposición de izquierdas se han levantado mostrando un cartel con la cifra 229, en referencia a los fallecidos en la DANA del 29 de octubre, y un listado con el nombre de los fallecidos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante medio minuto, los socialistas han permanecido de pie hasta que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, les ha pedido que se sentaran. Una vez en la silla, los diputados han seguido mostrando los carteles con el número 229.

Por su parte, Mazón ha dedicado en su discurso de apertura unas palabras a las 229 víctimas mortales de la riada y se ha solidarizado con sus familias que, junto a los afectados, ha asegurado que continúan siendo "la prioridad" del Consell. Además, el president de la Generalitat ha anunciado otros 30 millones de euros en ayudas directas para que los afectados por la DANA que perdieron o vieron dañadas sus viviendas puedan comprar nuevos inmuebles, así como un “cheque bebé” para familias de la zona que “en medio de la dificultad, han dado o están a punto de dar vida”.