El escalador, un joven de 28 años, estaba realizando una vía en la Serra de Toix cuando las cuerdas se le quedaron enganchadas y no podía subir ni bajar

AlicanteEfectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado a un hombre de 28 años tras quedar suspendido sobre el mar mientras practicaba escalada en la Serra de Toix, en Calpe, después de que se le hubieran enredado las cuerdas que utilizaba.

Los hechos ocurrieron este martes y el aviso se recibió sobre las 12.05 horas, localizado en la vía Erikindia del citado enclave. El hombre, al estar suspendido y colgando sobre el mar, no podía ni subir ni bajar.

Ante este suceso, el CPBA movilizó un equipo de rescate en helicóptero para evacuar al escalador. La intervención finalizó alrededor de las 14.11 horas y, según el cuerpo de bomberos, el hombre no resultó herido.

Otros tres rescates en una semana

En la última semana, los bomberos de Alicante han realizado otros tres rescates de montaña.

Este domingo, tuvieron que acudir a la Cala de la Granadella en Xàbia, donde tuvieron que rescater con la ayuda de un helicóptero, a una excursionista que resultó herida mientras realizaba una ruta.

Un día antes, este sábado otra senderista tuvo que ser rescatada también en helicóptero tras sufrir una lesión y no poder continuar la marcha en la Cova del Cremat, en Finestrat.

Por último, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron el pasado viernes en helicóptero a un hombre que resultó herido al caer con su parapente en la sierra de Biscoy, en la localidad de Ibi.