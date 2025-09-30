Carlos Plá 30 SEP 2025 - 13:56h.

La mujer de 75 años se encontró mal el 30 de mayo y se fue a dar un paseo por el río Segura, allí una mujer la vio tirada en el suelo, pero dijo que se encontraba bien

AlicanteCasi a diario, Marc sigue acudiendo al bar Stamberg de su amigo Efren. "Ahora siempre me pide solo un vino, no dos", cuenta. Hasta hace cuatro meses, lo tomaba con su mujer Janet. "Iban siempre juntos, eran una pareja maravillosa, siempre de buen humor y riendo. Él ahora está solo y ha perdido mucho peso el pobre", asegura.

Una vida apacible y tranquila en la pequeña localidad alicantina de Jacarilla, donde esta pareja de británicos se intalaron hace más de una década y donde hicieron numerosos amigos. "Nos invitaron a sus bodas de hora y siempre que volvían de algún viaje nos traían regalos", explica Efrén.

Pero todo cambió el pasado 30 de mayo. Ese viernes la pareja quería empezar el fin de semana con una cena en uno de sus restaurantes favoritos. "Estaban muy contentos, habían vendido una casa en Calasparra y habían organizado un viaje para celebrarlo". Después de disfrutar de la velada se fueron a casa y ella comenzó a sentirse mal. Sin avisar a su marido, Janet salió de casa y se fue a dar un paseo por la ribera del río Segura, donde la pareja solía ir. "Lo sabemos porque Rosa, una vecina de Benejúzar que estaba haciendo deporte, se la encontró tirada en el suelo. La ayudo a levantarse y al parecer Janet le dijo que estaba bien y ella siguió corriendo", recuerda Efren.

Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Después de poner la denuncia, la Guardia Civil abrió una investigación se organizaron batidas con perros, drones y helicópteros para tratar de localizarla. "Han buscado por toda la zona, hasta en el agua, pero nada como si su hubiera esfumado", explica el amigo.

Sin documentos y dinero

Una de las hipótesis, era que Janet hubiera vuelto a su país. "Marc dice que es imposible porque tiene en casa el pasaporte y toda su documentación. No sé llevó ni el móvil", cuenta Efren.

Sin pistas que puedan llevar a localizar su paradero, el último rastreo se realizó al principio del verano. Desde el ayuntamiento de la localidad señalan que les informaron de la finalización de las labores de búsqueda. El caso de la desaparición de Janet Fison está judicializado y por el momento hay un total secretismo. "Han dejado de buscarla. Eso no puede ser y si alguien de la zona se la ha llevado. Aquí todos tenemos hijos, madres y familia y estamos preocupados por si puede volver a pasar. Este es un pueblo muy tranquilo y nunca pasa nada", explica Efrén.