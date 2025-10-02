Carlos Plá 02 OCT 2025 - 16:27h.

La llegada de cerca de 200 ciudadanos europeos de clase media y alta ha disparado la renta media del pueblo que se sitúa en más de 60.000 euros

Pozuelo de Alarcón, Madrid, repite como el municipio con mayor renta bruta media de España, con 88.011 euros

AlicanteLas calles de Aigües (Alicante) poco se diferencian de las de cualquier pueblo del interior de la provincia de Alicante. A cobijo del macizo del Cabeçó d´Or, de donde salen los acuíferos con propiedades medicinales, que le dieron su nombre, Aigües se encuentra a tan solo cinco kilómetros de playas con aguas cristalinas y el mar Mediterráneo se puede contemplar a lo lejos.

Con esta ubicación privilegiada se ha convertido en lugar de inmigración para ciudadanos europeos. "Desde la pandemia comenzó a venir gente de fuera. En unos años más de 150 extranjeros se han instalado aquí", explica su alcalde, Emilio Solbes.

De sus 1.200 habitantes, cuenta en su censo con vecinos de 20 nacionalidades distintas, la mayoría holandeses, pero también alemanes, belgas o franceses, entre otros. "Ha habido un efecto llamada por lo bien que se vive aquí. Muchos son jubilados, pero también hay gente que trabaja por internet", señala Margueritte Van Light, concejala de la Comunidad Internacional.

La llegada de estos ciudadanos de clase media y alta ha disparado la renta media del municipio, que ha alcanzado los 60.883 euros anuales, convirtiéndolo en el pueblo más rico de la Comunidad Valenciana y el séptimo de España.

Una noticia que ha sorprendido a los vecinos de toda la vida. "Cuándo nos hemos enterado, la pregunta era dónde están, porque aquí no se ven cochazos ni casoplones", afirma entre risas una joven.

Donde sí se ha notado es en el incremento de los precios de la vivienda. "En unos años se ha disparado, tanto en venta como en alquiler. La casa de ahí atrás la venden por 180.000 euros y hace dos años valía la mitad. Se está especulando, pero los extranjeros que vienen no abren negocios ni nada", comenta otro vecino.

Dia Internacional

Es tal la variedad de nacionalidades en Aigües, que desde hace unos años el ayuntamiento ha instaurado el Día Internacional. "Nos juntamos todos los vecinos y lo celebramos. Los que han venido de fuera son gente que se adapta al pueblo, hacen comunidad y conviven con la gente", asegura el alcalde, que afirma que "hace años nosotros ya sabíamos que éramos ricos por donde vivimos, lo de la Agencia Tributaria es solo dinero.

Pero lo cierto, es que Aigües ha superado a Rocafort (Valencia) como el pueblo más rico de la Comunitat. El podio lo completa Corbera, y a continuación encontramos a Godella, Bétera, Benicàssim, Sant Antonio de Benagéber y l’Eliana, con rentas que se sitúan entre los 40.000 y los 50.000 euros.