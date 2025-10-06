La joven sufrió un accidente de tráfico en Tailandia que la dejó gravemente herida

La familia de la joven pudo repatriarla en un avión medicalizado gracias a la solidaridad ciudadana

Se cumple un año desde aquel fatídico 6 de octubre de 2024 en el que Ángela Agudo, una joven valenciana, sufrió un grave accidente de moto en la isla de Samui, Tailandia. Tras un mes ingresada en la UCI de un centro médico del país asiático, su familia consiguió costear su repatriación gracias a donaciones. Un año después, la situación de Ángela Agudo continúa siendo delicada, según publican medios como ‘ABC’ o ‘Las Provincias�’.

Ángela llevaba una semana de vacaciones con su novio Luis en Tailandia cuando sufrieron un accidente de moto. La joven se llevó la peor parte: sufrió heridas en la cabeza que la dejaron en coma, por lo que fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Bangkok Samui Hospital, donde tuvo que ser intervenida en varias ocasiones.

En este tiempo, además de la tragedia humana, la familia de Ángela Agudo se tuvo que enfrentar a una dura situación económica. La joven contrató un seguro médico que cubría hasta 75.000 euros de gastos médicos y, sin contar con las intervenciones, el coste hospitalario rondaba los 5.000 euros el día.

La repatriación de Ángela Agudo a España

Además, para repatriarla a España, era necesario repatriarla en un avión medicalizado cuyo coste, un total de 240.890 euros, tenía que ser asumido por la familia de Ángela Agudo. Aunque solicitaron ayuda al Gobierno, el Ministerio de Defensa rechazó su petición.

Así las cosas, la familia pidió ayuda a través de una campaña de crowdfunding en GoFundMe, donde no tardaron en recaudar más de 300.000 euros. Gracias a ello, la joven, ajena a todo lo que estaba ocurriendo, pudo regresar a España a principios de noviembre.

La familia de Ángela Agudo pudo costear los gastos médicos de Tailandia y del helicóptero y, todo el dinero que les sobró tras pagar la comisión a GoFundMe e impuestos, fue donado a la Fundación Ángel Nieto, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tráficos.

El estado de salud de la joven

Una vez en España, Ángela Aguado ingresó en la UCI del Hospital La Fe de Valencia hasta que hace unos meses fue trasladada a otro centro sanitario de la ciudad, donde continúa su recuperación, según los mencionados medios.

Sobre su recuperación, poco se sabe. La familia, que durante unos meses informaba sobre la evolución de Ángela Aguado en una cuenta de Instagram, ha preferido guardar silencio sobre el estado de salud de la joven.

La última publicación del mes de febrero celebraba “un avance, un pasito”. A la joven, a quien habían sometido a una traqueotomía en Tailandia se a habían “podido quitar” y era “capaz de respirar de forma natural por su nariz”. “Ha costado muchos esfuerzos, tanto para ella como para nosotr@s”, confesaban.

“Con prudencia y esperanza, compartimos este pequeño gran logro. Por insignificante que parezca para quienes podemos respirar, Ángela nos ha enseñado a valorar hasta lo más diminuto de la vida”, escribían en febrero.

Desde entonces, la familia no ha facilitado más información y ha decidido permanecer en un segundo plano.