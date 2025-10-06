La Generalitat puso en manos de la Fiscalía el caso en el mes de julio, pero decenas de coches siguen en las inmediaciones del barranco

Un técnico forestal declara ante la jueza de la DANA que Pradas "y después Mazón" mandaban en la emergencia

Casi un año después de la Dana, el cauce del barranco del Poyo sigue lleno de amasijos de coches destrozados por la riada. Las fuertes lluvias provocaron que miles de coches fueran arrastrados por este barranco.

La Confederación Hidrográfica del Júcar fue la responsable de retirar todos los residuos y coches hasta dejarlo como lo encontramos hoy, limpio, pero la cosa cambia si caminamos unos metros: en zonas junto al barranco como la de Ribarroja todavía yacen decenas de coches destrozados de los que nadie se hace cargo. Al parecer, esta zona no es competencia de ningún organismo. Hay centenares de coches en la misma situación y son un riesgo de contaminación.

La Generalitat puso en manos de la Fiscalía el caso en el mes de julio, pero a pocos días de cumplir un a�ño de la tragedia, solo sigue el abandono.

Dar de baja coches afectados en la dana es "fundamental"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que dar de baja los vehículos que resultaron afectados y perdidos durante la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 es "fundamental", al tiempo que ha precisado que "hay que atender todas y cada una de las circunstancias".

Así lo ha expuesto el titular de la cartera de Industria a preguntas de los medios en Aldaia (Valencia), donde asiste a la inauguración del HUB de innovación de Danone. Allí se le ha preguntado por las ayudas a vehículos dañados en la barrancada ya la petición de la Generalitat para que se ponga en marcha un procedimiento que permita dar de baja vehículos desaparecidos que aún no han podido peritarse.

Al respecto, el ministro ha aseverado: "Yo creo que lo que tenemos es que ir solventando problemas y, por tanto, es evidente que poder dar de baja coches es un mecanismo imprescindible, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias".

"Hace un año vivimos episodio dramático que tuvo muchas consecuencias. Evidentemente, identificar los coches bien para poderlos dar de baja es un elemento fundamental para tramitar correctamente, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias", ha finalizado.