01 OCT 2025

La jueza de la DANA pide datos de los 37 usuarios de teleasistencia que murieron en las riadas

Aún se ven, un año después, las casas bajas tuteladas por la Generalitat para asistencia de personas mayores. Cinco murieron en la riada. La casa de Rosa estaba pegada al barranco del Poyo, entre dos puentes que desaparecieron.

Tenía servicio de telasistencia como las 37 fallecidos de la DANA que contaban con este dispositivo. "La encontraron allí en su casa, tenían que estar pendientes de ellas y allí se encontraron solos y y abandonados", dice Carmina Gil, nuera de Rosa.

El hijo de Rosa y su nuera piden explicaciones porque "nadie les avisó, ni el día antes como ha dicho Susana Camarero ni ese día y cuando ella pudo avisar de ir a por ella, ya no se pudo llegar".

La jueza de la DANA en Valencia va a investigar el servicio de teleasistencia por la muerte de 37 usuarios fallecidos. Aunque ese día, el 29 de octubre, se recibieron más de 5.500 llamadas, los familiares aseguran que no tuvieron un aviso específico sobre la verdadera situación meteorológica.

La acusación popular señala a la vicepresidenta del Consell porque es la responsable del servicio de teleasitencia como Consellera de Servicios Sociales. Como señala el abogado Manuel Mata, "eran personas que estaban supervisadas por la Generalitat Valenciana, cuando podían fácilmente haber sido evacuadas, haber subido a pisos superiores y haberse protegido".

La jueza también ha solicitado los protocolos de actuación establecidos para salvaguardar la integridad física de los usuarios y las órdenes escritas remitidas a la empresa prestataria de los servicios para la adopción de medidas preventivas los días 28 y 29 de octubre.

Asimismo, la jueza ha pedido copia de la grabación de las llamadas entrantes y salientes con las 37 personas fallecidas y copia de los mensajes y alertas que se les envió.

Respecto a la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, se reclama igualmente copia de los expedientes de licitación del servicio de teleasistencia, un listado de las personas usuarias del mismo que fallecieron como consecuencia de la DANA, protocolos establecidos para la adopción de medidas preventivas, cuáles fueron las órdenes dadas a la empresa prestataria del servicio para la adopción de medidas preventivas y la grabación de las llamadas.

Por último, se ha requerido a Aemet un informe sobre las consultas realizadas por la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales los días 28 y 29 de octubre respecto de las previsiones meteorológicas, qué personas las realizaron y quiénes respondieron.

En una respuesta parlamentaria la mano derecha de Mazón dijo que incluyeron avisos de precaución antes y durante el día de la Dana pero en rueda de prensa dijo que era un servicio de asistencia no de emergencia, no era una servicio de información de emergencia.

Los pliegos de condiciones del contrato de la Generalitat y del Ayuntamiento que ha pedido la juez indican "Prevenir y en su caso, intervenir en situaciones de crisis y proporcionar una intervención inmediata en situaciones de necesidad social o emergencia".

¿Se hizo en el caso de la DANA? La realidad, catastrófica, lo pone en duda.