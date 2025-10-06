Carlos Plá 06 OCT 2025 - 13:50h.

El equipo castellonense va a denunciar las irregulares condiciones de seguridad en las que se jugó el encuentro frente al Palma Futsal el pasado viernes

La muerte de Raúl Ramírez reabre el debate sobre la seguridad en el fútbol: "Ningún médico pudo asistirle y la ambulancia tardó en torno a 25 minutos"

CastellónEl club de Fútbol Sala Peñíscola ha anunciado la puesta en marcha de acciones legales tras las graves irregularidades que se produjeron durante el encuentro que le enfrentó el pasado viernes al Palma Futsal en el pabellón del Poliesportiu Municipal Galatzó (Mallorca). Desde el club castellonense se han mostrado indignados con la Real Federación Española de Fútbol porque a su juicio "la RFEF y Palma Futsal han pactado un cambio de ubicación a un pabellón que ni siquiera era el alternativo aprobado y que no reunía ninguna de las exigencias mínimas para disputar un partido de Primera División (falta de iluminación en las inmediaciones de las porterías, escasa seguridad, pista claramente deficiente en cuanto a señalizaciones, etc.)".

La situación se agravó cuando el jugador del Peñíscola, Diego Quintela, sufrió un encontronazo y perdió el conocimiento. Según ha denunciado el club castellonense en un comunicado, "al acudir a la ambulancia para su traslado a un centro hospitalario, el personal sanitario presente en el pabellón de Calvià se ha negado a efectuar dicho traslado alegando que no era su misión y que no estaban preparados para ello", por lo que aseguran que se vieron obligados a "contactar con otra ambulancia y, tras 45 minutos de espera, se ha podido realizar el traslado a un centro hospitalario privado (por cercanía), en el que se ha atendido a nuestro jugador previo depósito económico abonado por el club".

Respuesta del Palma Futsal

Unas horas después, el Palma Futsal ha emitido otro comunicado con su versión de los acontecimientos. El equipo mallorquín asegura que tras el golpe sufrido por Diego Quintela, "el jugador estuvo acompañado en todo momento por el doctor del Illes Balears Palma Futsal, siguiendo en todo momento los protocolos médicos establecidos. Fue el propio médico del Palma Futsal quien, por precaución, recomendó su traslado al hospital para realizar las pruebas pertinentes".

El Palma Futbal justificó la solicitud de una segunda ambulancia a que "tal como establece el protocolo, no se puede dejar al pabellón sin cobertura médica durante el desarrollo del encuentro, a excepción de que la situación sea grave y se requiera un traslado inmediato". Por todo ello, señalan que el traslado al hospital no se realizó hasta la llegada de la segunda ambulancia y afirman que "tanto el jugador como el personal del equipo visitante compartieron esta decisión".

En lo referente a la denuncia por la falta de medidas de seguridad previstas para el encuentro, los baleares aseguran que "el dispositivo cumplía con todos los requisitos exigidos para un encuentro con el aforo del Poliesportiu Municipal Galatzó. Los incidentes ocurridos durante el encuentro fueron consecuencia de acciones propias del juego y no derivaron en ningún problema relacionado con la seguridad del recinto.

Desde el Palma Futsal explican que "el partido se disputó en el Poliesportiu Municipal Galatzó debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. La segunda instalación de referencia, el Velòdrom Illes Balears, también se encuentra actualmente en obras, por lo que fue necesario recurrir a un pabellón alternativo".