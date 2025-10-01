Rocío Martín 01 OCT 2025 - 08:54h.

La Asociación de Futbolistas Españoles lamenta la falta de medidas de seguridad y exige un médico y una ambulancia siempre en el campo

Raúl Ramírez, el portero del Colindres que marcó a los pequeños con su alegría en los campamentos: "Siempre presente, atento y leal"

Compartir







El fútbol cántabro está de luto tras la muerte del portero del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, de tan solo 19 años. El joven se encontraba ingresado en estado crítico en el Hospital Valdecilla tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario el pasado sábado, durante el partido frente al Revilla.

En el campo de Camargo, donde se celebraba el partido, no había ni médico ni ambulancia, ya que la norma actual no obliga a ello. Pese a que tampoco era obligatorio según la normativa cántabra, en el campo sí que había un desfibrilador, aunque no pudo evitar el fatal desenlace.

La Asociación de Futbolistas Españoles lleva tiempo denunciando la falta de medidas de seguridad

La trágica muerte de este futbolista ha vuelto a reabrir el debate sobre las medidas de seguridad en campos de categorías semiprofesionales y amateurs. Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), lamentan que esta falta de medidas es una situación que llevan denunciando desde hace tiempo: “AFE siempre ha reclamado la presencia de médico y ambulancia en todas las categorías nacionales de fútbol. Tanto es así que el pasado mes de mayo, en el proceso de modificación de las Normas Reguladoras y Bases de Competición de la RFEF les enviamos una serie de propuestas, como la obligatoriedad de la presencia de médico y ambulancia en todas las categorías, incluida Tercera RFEF y Tercera RFEF FUTFEM, donde no es obligatorio. Además, exigimos la creación de un protocolo ante posibles conmociones cerebrales aplicable a todas las categorías pues el actual sólo se aplica en Primera y Segunda División de fútbol masculino. Sin embargo, la RFEF desoyó nuestras peticiones y no lo incluyó en la normativa actual”, lamentan.

AFE, el mayor sindicato de futbolistas de España, considera que se debería unificar la normativa para garantizar que todos los jugadores tengan acceso a los mismos estándares de seguridad, independientemente de la categoría en la que jueguen: “La protección de la salud de los/as futbolistas es un tema de prevención de riesgos laborales como trabajadores en el desarrollo de su actividad profesional y tiene que haber los mismos estándares para todos y todas. Además, hablamos de algo básico en una instalación deportiva donde muchas personas, pues el fútbol es un deporte de equipo, se concentran para hacer deporte”.

En las categorías no profesionales del fútbol no se exige ni desfibriladores, ni ambulancias ni médicos

En las categorías no profesionales del fútbol español, como la Segunda o la Tercera RFEF, la presencia de desfibriladores no es obligatoria en todos los campos, aunque su utilidad está más que demostrada a la hora de salvar vidas. En el reciente caso del portero fallecido en Cantabria, contar con este dispositivo no logró evitar la tragedia, pero desde la AFE recuerdan que su instalación debería ser generalizada y, además, ir acompañada de la obligación de disponer siempre de un médico y de una ambulancia en cada partido, para garantizar una atención inmediata y completa en situaciones de emergencia: “Tras el accidente que le ha costado la vida a Raúl Ramírez tenemos constancia de que se hizo un rápido uso del desfibrilador por parte del entrenador, que conocía las maniobras RCP y la asistencia de dos enfermeras presentes en la grada. Sin embargo, ningún médico pudo asistir al jugador y la ambulancia tardó en torno a 25 minutos, según cuentan los jugadores presentes en el terreno de juego”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para impulsar esta medida desde la propia asociación pusieron en marcha una campaña en el año 2019 para dotar de desfibrilador a todos los campos de fútbol nacional, incluida la Tercera: “Entregamos 617, siendo el campo de Camargo uno de ellos porque entonces el CD Revilla, donde sucedió el fatal incidente el otro día, estaba en Tercera”.

Sobre medidas urgentes necesarias para intentar evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir, desde la AFE son tajantes: “Creemos que es imprescindible la presencia de un médico y ambulancia en un campo de fútbol de cualquier categoría nacional, así como la creación de un protocolo para reaccionar ante posibles conmociones cerebrales”.