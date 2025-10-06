Carlos Plá 06 OCT 2025 - 15:48h.

Los familiares del bebé llegaron con el pequeño a la jefatura de la Policía Local y los agentes consiguieron reanimarlo hasta la llegada de los sanitarios

El horror del músico Casto Domínguez mientras su bebé de siete días se ahogaba en la calle: "Un policía lo salvó, no tendré vida para devolvértelo"

ValenciaLa noche del pasado miércoles 1 de octubre se vivieron momentos de gran tensión en la Jefatura de la Policía Local de Torrent (Valencia), cuando varios personas de una familia irrumpieron desesperados en el edificio con un bebé en brazos de apenas unas semanas que presentaba síntomas de encontrarse sin vida.

Ante la emergencia, dos agentes y el oficial de guardia cogieron al pequeño y comenzaron a realizarle maniobras de urgencia para intentar desbloquear sus vías respiratorias. El bebé, que se encontraba en estado cianótico y con signos de parada cardiorrespiratoria, logró expulsar flemas en un primer momento, aunque en repetidas ocasiones volvió a quedarse sin respiración, obligando a los agentes a continuar con las maniobras de reanimación durante varios minutos.

Mientras los policías trataban de mantener al bebé con vida, sus familiares esperaban la llegada de los servicios médicos.

Coordinación con el SAMU y agradecimiento de la familia

Pocos minutos después acudió a la comisaría una unidad del SAMU, que continuó las labores de asistencia y consiguió estabilizar al neonato. Los sanitarios confirmaron que la rápida intervención de la Policía Local había sido determinante para evitar un desenlace fatal. El bebé fue trasladado al Hospital General Universitario, donde quedó ingresado en la unidad de vigilancia intensiva.

Ya de madrugada, el oficial de la Policía Local que había participado en el operativo contactó con el padre, quien confirmó que el pequeño se encontraba estable y fuera de peligro, agradeciendo la decisiva actuación de los agentes.

Desde el ayuntamiento de Torrent, la alcaldesa ha felicitado a los agentes "por la rápida y ejemplar actuación que ha permitido salvar la vida de un bebé. Este episodio demuestra la preparación, la entrega y la humanidad de nuestros agentes, que no dudan en dar lo mejor de sí mismos en los momentos más críticos".

Por su parte, la concejala del Área de Seguridad, Sonia Roca, ha destacado que "este suceso refleja no solo la capacidad de reacción de nuestros agentes, sino también la importancia de la confianza que los ciudadanos depositan en la Policía Local. En un momento de angustia absoluta, una familia acudió a la Jefatura buscando ayuda, y la encontró".