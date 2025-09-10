El horror del músico Casto Domínguez mientras su bebé de siete días se ahogaba en la calle: "Un policía lo salvó, no tendré vida para devolvértelo"
El músico sevillano Casto Domínguez ha relatado cómo un policía le ayudó a salvar la vida de su hijo, un bebé de solo siete días
El músico sevillano Casto Domínguez ha relatado en sus redes sociales cómo afrontó uno de los días más difíciles de su vida. Su hijo, un bebé de solo siete días al que llama con cariño Castito, comenzó a ahogarse y su mujer, Pilar, le llamó para buscar ayuda cuanto antes. Un policía local de Sevilla vio lo que ocurría y decidió prestarles auxilio de inmediato. Su intervención fue vital para salvar al pequeño.
Los hechos ocurrieron este pasado martes sobre las 14:00 horas cerca de la calle Virgen de Luján, según fuentes locales. Casto Domínguez dio los detalles de lo sucedido a las pocas horas en Instagram. "Hoy he vivido uno de los peores días de mi vida. Me llamó Pili, que por lo visto Castito se ahogaba. Estaba yo tres calles más para allá, me vine corriendo. El niño estaba ahogándose. Pili, llorando, cogía al niño corriendo. Intenté reanimarlo dándole en el pechito, haciéndole el boca a boca. Ya corriendo tuvimos que llamar a la ambulancia, pero la ambulancia no llegaba... Yo ya lo cogí y digo, 'señor, me tienes que ayudar como sea'", ha comenzado diciendo el músico.
"De pronto apareció un coche de policía local -que desde aquí quiero dar las gracias al agente de policía local, que se llama Félix García, porque no tendré vida suficiente para devolverte lo que has hecho por mí-. Y nada, corriendo, la policía local nos ha llevado 'tiraos', haciendo reanimación, y el niño cada vez más flojo... Y hemos llegado corriendo al Hospital Virgen del Rocío. Yo ya gritando 'que se ahoga, que se ahoga', me han atendido corriendo y justo lo hemos podido salvar. Pero no os podéis imaginar el día, o sea, el peor día de mi vida", ha agregado Casto Domínguez.
El pequeño Castito "ya se ha recuperado"
El artista sevillano afirma que el equipo del Virgen del Rocío los trató a todos "fenomenal". "Os agradezco de corazón todo el cariño que habéis puesto. Y ya se ha recuperado. Por lo visto, la propia mucosidad que tienen los niños no ha sabido gestionarla por la inmadurez y se ahogaba. Entonces está ahí en una incubadora", ha precisado Casto Domínguez, que se quedó en su casa con sus otras cuatro hijas, mientras la madre de Castito sigue pendiente de él en el centro hospitalario.
"Vaya día. Pero creo que es justo. Al igual que se cuentan las cosas bonitas de la vida, también hay que contar las que no son tan bonitas. Esta es la vida real y la vida misma y hay que contarlo y también dar gracias por todos los que han puesto su grano de arena. Mi amigo Ricardo, toda la gente que ha estado y toda la gente que ha preguntado y todas las que nos han intentado ayudar, porque es gente maravillosa por el camino. Así que, gracias de todo corazón a todos, en especial a ese policía, a Félix García -que me he quedado hasta con la placa 15320-. No te olvidaré nunca. Gracias de corazón a todos", ha sentenciado el artista.
La intervención y decisión del agente fue clave. Como ha explicado el propio Félix García a 'Diario de Sevilla', la ambulancia estaba tardando y no dudó en decirle a la pareja que subiera a la parte de atrás con su pequeño. Condujo a toda velocidad por el carril contrario e incluso se "mareó" cuando escuchó al niño llorar después de que fuera atendido por los médicos. Ahora, el agente, que pertenece a una promoción que debe repetir las oposiciones por orden judicial, manifiesta estar muy satisfecho con su trabajo. Aquel día no lo olvidará.