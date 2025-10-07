Carlos Plá 07 OCT 2025 - 13:00h.

El fallecido quedó atrapado en el ascensor entre dos plantas y tras conseguir abrir la puerta se descolgó por el hueco y cayó en el foso

ValenciaLa Policía Judicial del cuartel de la Guardia Civil de Picassent investiga las causas de la muerte de un hombre en el edificio donde vivía en Silla (Valencia).

Los hechos se produjeron este lunes, cuando por causas que aún se desconocen el fallecido se quedó atrapado en el ascensor de la finca entre dos plantas. Agobiado por la situación, el hombre trató de salir por sus propios medios y al conseguir abrir la puerta trató de descolgarse por el hueco del ascensor y cayó al foso.

El cuerpo del hombre, ya fallecido, fue levantado por la comisión judicial que acudió al edificio tras recibir el aviso de la Guardia Civil.