Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Accidente

Un hombre muere al caer accidentalmente por el hueco del ascensor de su edificio en Silla, Valencia

Ascensor
El fallecido consiguió abrir la puerta tras quedar atrapado en el ascensorEuropa Press
Compartir

ValenciaLa Policía Judicial del cuartel de la Guardia Civil de Picassent investiga las causas de la muerte de un hombre en el edificio donde vivía en Silla (Valencia).

Los hechos se produjeron este lunes, cuando por causas que aún se desconocen el fallecido se quedó atrapado en el ascensor de la finca entre dos plantas. Agobiado por la situación, el hombre trató de salir por sus propios medios y al conseguir abrir la puerta trató de descolgarse por el hueco del ascensor y cayó al foso.

PUEDE INTERESARTE

El cuerpo del hombre, ya fallecido, fue levantado por la comisión judicial que acudió al edificio tras recibir el aviso de la Guardia Civil.

Temas