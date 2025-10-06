Álex Aragonés 06 OCT 2025 - 15:52h.

Los afectados del barrio de la Font d'en Fargas lamentan que el ascensor inclinado "está más tiempo estropeado que funcionando"

El tramo se ha convertido en un auténtico obstáculo para las personas mayores y un lugar ideal para los deportistas

Barcelona164 escalones con un desnivel de 27 metros es el suplicio que viven a diario los vecinos del barrio de la Font d’en Fargas de Barcelona, donde el ascensor inclinado de la calle Davallada de Gallecs no funciona desde verano. Un tramo que tras la avería se ha convertido en un auténtico obstáculo para las personas mayores y un lugar ideal para los deportistas.

"Estoy asfixiado, es vergonzoso. El ascensor lleva averiado dos meses. Hemos llamado reiteradamente al Ayuntamiento y todo son excusas" explica a Informativos Telecinco uno de los afectados que, como otros vecinos, se ven en la obligación de subir y bajar el centenar de escaleras para acudir al Centro de Atención Primaria (CAP), ir a comprar o llevar a los pequeños al colegio.

La instalación quedó fuera de servicio el pasado 20 de agosto a causa de una avería en el paño de la puerta exterior. Desde entonces, todos son lamentos en este tramo de la capital catalana. "Son 164 escalones y la gente aquí somos mayores. A cierta edad no llegas, que un día o dos no funcione lo entiendo, pero dos meses consecutivos no tiene nombre. Es injusto e incívico", añade el mismo vecino.

Escalones "estrechos" y "peligrosos"

Según explica el propio Ayuntamiento de Barcelona, la pieza afectada es un paño especial, fabricado por un proveedor específico del modelo de puerta que solo se produce bajo demanda: "La empresa mantenedora nos comunicó que la fecha de reposición es de tres semanas, después de haber verificado la falta de existencias en otros fabricantes".

Pese a ello, el problema lleva afectando a los vecinos dos meses: "Puedes pasar media mañana bajando las escaleras para ir a diez minutos del lugar. En el caso de que no bajes las escaleras, son tres autobuses para llegar aquí delante. Suma la espera del autobús. Son muchos escalones, estrechos y peligrosos", admite otra vecina, que está jubilada y "por suerte" no tiene prisa.

"Tengo un problema de cadera y rodilla y teóricamente no tengo ni que subir ni bajar las escaleras", apunta sobre una problemática que el consistorio ha aprovechado para realizar varias actuaciones en el ascensor, relacionadas con trabajos preventivos y renovación de cables de tracción del ascensor.

"Hay gente que ha tenido que coger hasta un taxi"

Un suplicio para personas mayores, pero también para turistas y más vecinos: "Lo peor es cuando vienes cargado con alguna compra. Este ascensor es que está más tiempo estropeado que funcionando. Algunos deportistas vienen aquí a entrenar", afirma otro vecino.

Algunos optan por otro tipo de transporte: "Si no subes tienes que dar la vuelta y mínimo son 15 minutos, pero hay gente que ha tenido que coger hasta un taxi". De momento, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado este lunes las obras de mejora, pero se prevé que el ascensor no vuelva a funcionar hasta finales de noviembre.

Obras de mejora

"Por lo que hace el funcionamiento general, aunque los datos han mejorado notablemente respecto 2024, el ascensor continúa presentando problemas recurrentes, principalmente relacionados con ajustes de las puertas", añade el consistorio. Entre las obras de modernización del espacio está prevista la implantación de marquesinas que protegerán a la cabina en estado de reposo, tanto en la planta superior como inferior, así como a las personas que esperan coger el ascensor y las mismas puertas de la planta.

Además, se incorporará una arqueta de registro en la parte inferior de la cabina para facilitar las tareas de mantenimiento del ascensor. Las obras forman parte de las 130 actuaciones especiales que se están haciendo en Horta-Guinardó durante el 2025, dentro del Plan de Mantenimiento Integral (PMI).