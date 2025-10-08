Carlos Plá 08 OCT 2025 - 11:23h.

La novia y la madre del joven asesinado, piden ayuda para poder repatriar su cuerpo a Suecia y hacer frente a los gastos legales del asesinato y el cierre del restaurante del fallecido

AlicanteChristian, un joven sueco de 30 años, falleció el pasado 7 de octubre en el Hospital de Elche, después de cuatro días en coma luchando por salvar su vida. El hombre fue víctima de un brutal robo y, ahora, su novia y su madre piden ayuda para repatriar su cuerpo a su país.

El día 3 de octubre, Cristian Pikulak volvia a casa con su novia en Torrevieja sobre las 4 de la madrugada, cuando un coche paró junto a ellos. Los ocupantes le preguntaron por una dirección y cuando sacó el teléfono móvil para buscarla se lo robaron. Para intentar recuperarlo, Christian se puso delante del coche, pero en lugar de parar, el conductor aceleró, arrastrando su cuerpo durante varios metros hasta chocar con unos contenedores. El joven sufrió graves lesiones que finalmente le han costado la vida. "Solo tenía 30 años un hombre lleno de vida, sueños y amor por su familia, sus amigos y su trabajo", cuenta Vivienne Hoos, pareja del fallecido, en sus redes sociales.

Ahora su novia y su madre no tienen el dinero suficiente para poder repatriar el cuerpo del joven a su país. "Necesitamos ayuda para traer a Christian a Suecia y darle un funeral digno", asegura la chica, que explica que "estamos en España con el corazón roto y una gran responsabilidad".

La joven asegura que también tienen que hacer frente a los gastos derivados del cierre del restaurante, Smashed Burger, que Christian había abierto durante los tres años que llevaba viviendo en España. "Tenemos que pagar el sueldo de los empleados y acabar con las facturas y contratos de la empresa".

A todo esto, se unen los gastos legales y de abogado relacionados con la investigación del asesinato. "Los costos del transporte del cuerpo y todo lo administrativo superan con creces lo que podemos pagar. Desafortunadamente el seguro no cubre nada y cada contribución, grande o pequeña, nos ayudará", explica.

Continúa la investigación

La investigación del asesinato de Christian está en manos del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja que trata de dar con el vehículo que atropelló al joven sueco e identificar a sus ocupantes.

La familia, por su parte, espera que se haga justicia con Christian y aseguran que la última ubicación de su teléfono móvil lo situaba en Alicante.