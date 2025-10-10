El gobierno municipal atribuye este incidente, que afortunadamente no ha dejado heridos, a las lluvias

Alerta roja de la AEMET en Alicante y Cartagena, en directo | Preocupación por el Mar Menor: "Están llegando 1.800 litros por segundo de agua dulce y de arrastres"

ValenciaUn ficus de grandes dimensiones ha caído este viernes por la mañana en la calle Pintor Sorolla de Valencia, obligando a cortar el tráfico en la zona.

El árbol se ha desplomado sobre un camión y ha provocado daños en este y otros vehículos aparcados en la vía.

Efectivos de bomberos han acudido al lugar, aunque no se han producido heridos, y operarios de Parques y Jardines del consistorio han trabajado en la retirada de las ramas para despejar la zona.

Otro árbol, una melia acedarach, ha caído en la avenida Blasco Ibáñez entre los hospitales Clínico y Quirón, también sin heridos.

Desde el Ayuntamiento de Valencia achacan la caída de estos árboles a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, mientras que desde la oposición la atribuyen a la falta de mantenimiento. Compromís y PSPV, han criticado la gestión del equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá, por lo que respecta al mantenimiento de los árboles de la ciudad.

Fuertes lluvias en Valencia

La ciudad de Valencia, en Alerta Naranja meteorológica, está registrando fuertes precipitaciones desde este jueves.

Las lluvias han dejado 20,20 l/m2 en la zona de El Saler de València, otros 19,25 l/m2 en la Alameda y otros 12,25 en Benimàmet, según los pluviómetros de la ciudad de València sobre los que ha informado el consistorio.

Seguidamente, Cano Molinera ha anotado 14,60 l/m2; el Parque de Cabecera, 16; EDAR Perellonet, 19,40; e, Ibiza, 19,75 l/m2, han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, el barrio de La Torre de València ha registrado 17,40 l/m2; Mestalla, 15; Ronda Sur, 12,50; El Saler, 20,20; Vara de Quart, 9,70; Bombeo Massarrojos, 11,30; y Grandes Vías, 12,70 l/m2.

Unos acumulados que seguirán creciendo a medida que pase la jornada de este viernes, ya que continúan las precipitaciones.