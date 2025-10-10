Álex Aragonés 10 OCT 2025 - 12:29h.

FAADA hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar al responsable de la muerte del animal

"Dolor, estrés y fatiga": el sufrimiento de los animales durante las pruebas de arrastre de piedra, según informes veterinarios

GironaEl hallazgo de un cuerpo sin vida de una perra "encerrada en un transportín y arrojada a un estanque" en Sils (Girona) ha consternado a la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar al responsable de la muerte del animal.

El posible caso grave de maltrato animal ocurrió la semana pasada en la localidad catalana, cuando la Policía Local de Maçanet de la Selva recibió un aviso y acudió al lugar, al tratarse de un municipio limítrofe. Allí, los agentes extrajeron el cuerpo del animal, que llevaba microchip.

El caso se derivó a la Policía Local de Sils, a quien correspondía la competencia territorial para la investigación de la muerte de la perra de raza pitbull y de color negro, que fue hallada en el interior de un transportín que habría sido arrojado a un estanque.

"El cuerpo del animal no fue recogido hasta un día más tarde"

La investigación fue de nuevo derivada, esta vez a la la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra, cuerpo especializado en protección de la naturaleza: "Lamentablemente, y de acuerdo con los datos de los que dispone FAADA, el cuerpo del animal no fue recogido hasta un día más tarde, permaneciendo en un camino, cubierto únicamente con una manta isotérmica y un cordón policial".

La entidad ha condenado "la negligencia" en la actuación policial y ha anunciado acciones legales al" no asegurar y custodiar debidamente las pruebas, podría haberse comprometido su correcta preservación, dificultando así la identificación de la persona responsable de este posible acto cruel y delictivo".

Acciones legales

Asimismo, la entidad afirma que el transportín en el que estaba encerrado el animal y la cuerda con la que estaba atado continúan en el lugar donde fue hallado: "Desde nuestra organización estamos realizando las gestiones pertinentes para preservar las pruebas y emprender las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de los hechos".

Por ello, FAADA se personará en la causa "con el fin de garantizar que se investigue con la debida diligencia y se depuren todas las responsabilidades, tanto por la comisión de un posible delito de maltrato animal como por posibles omisiones en el deber de actuación por parte de las autoridades competentes".

También han solicitado colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda resultar relevante para la investigación: "En especial, pedimos que cualquier persona que tenga conocimiento de alguien que haya tenido recientemente una perra de raza pitbull de color negro y cuya ausencia resulte sospechosa se ponga en contacto con FAADA".

Convivencia "respetuosa" con todos los seres vivos

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) está activa desde 2004, fecha en la que empezaron con la actividad principal de apadrinar, adoptar y rescatar animales salvajes y de compañía.

"A raíz de la experiencia adquirida como profesionales del sector, en 2012, decidimos iniciar un proceso de transformación interno. Sabíamos que había llegado el momento de poner nuestro conocimiento y recursos para incidir en las causas de forma más estratégica trabajando desde la acción en el ámbito social, legislativo y educativo", explican.

El objetivo de la entidad es "convivir respetuosamente" con todas las especies animales, "sin abusar de ellas", relacionándonos desde el respeto y fomentando una relación sin discriminación. Pese a ello, FAADA lamenta que "a medida que vamos integrándonos en la sociedad, se nos educa para priorizar nuestra vida por encima de las demás, normalizando el hecho de utilizar a los animales para vestirnos, alimentarnos o incluso para entretenernos, aun sabiendo el sufrimiento que les provoca".