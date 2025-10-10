Renfe permite la anulación o cambio de billetes sin coste de 60 trenes por la dana Alice

Alberto Rosa 10 OCT 2025 - 06:00h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes desde las 10:00 horas el aviso rojo por lluvias torrenciales en Alicante y Cartagena

Barrancos inundados y calles anegadas este jueves en Alicante tras el paso de la DANA Alcie

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes desde las 10:00 horas el aviso rojo, el cual supone riesgo extremo, por lluvias torrenciales en zonas del litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia. Además, se esperan acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Es uno de los estragos que ha traído a la península la DANA Alice, la primera con nombre propio.

La Aemet advierte del "peligro extraordinario" por posibilidad de "inundaciones y crecidas repentinas" en barrancos y cauces y pide seguir las recomendaciones de Protección Civil, además de evitar desplazamientos innecesarios.

La Región de Murcia ha decidido suspender este viernes las clases en los centros educativos y sociales de los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón, al igual que varios municipios de Alicante. Por otro lado, se mantienen alertas naranjas por lluvias fuertes en el litoral norte de Alicante, la Vega del Segura y la provincia de Valencia, donde podrían registrarse entre 30 y 60 litros en una hora. El nivel amarillo por precipitaciones también afecta a Almería, Ibiza, Formentera, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Tarragona.