Alerta roja de la AEMET en Alicante y Cartagena, en directo | Se esperan acumulaciones de más de 180 litros en solo 12 horas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes desde las 10:00 horas el aviso rojo por lluvias torrenciales en Alicante y Cartagena
Barrancos inundados y calles anegadas este jueves en Alicante tras el paso de la DANA Alcie
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes desde las 10:00 horas el aviso rojo, el cual supone riesgo extremo, por lluvias torrenciales en zonas del litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia. Además, se esperan acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Es uno de los estragos que ha traído a la península la DANA Alice, la primera con nombre propio.
La Aemet advierte del "peligro extraordinario" por posibilidad de "inundaciones y crecidas repentinas" en barrancos y cauces y pide seguir las recomendaciones de Protección Civil, además de evitar desplazamientos innecesarios.
La Región de Murcia ha decidido suspender este viernes las clases en los centros educativos y sociales de los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón, al igual que varios municipios de Alicante. Por otro lado, se mantienen alertas naranjas por lluvias fuertes en el litoral norte de Alicante, la Vega del Segura y la provincia de Valencia, donde podrían registrarse entre 30 y 60 litros en una hora. El nivel amarillo por precipitaciones también afecta a Almería, Ibiza, Formentera, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Tarragona.
Renfe permite la anulación o cambio de billetes sin coste de 60 trenes por la dana Alice
Renfe permite a sus viajeros, con motivo de las condiciones meteorológicas adversas causadas por la DANA Alice en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, la anulación o cambio de billetes sin coste de casi 60 trenes tanto de la tarde de ayer jueves como de hoy viernes, si consideran no realizar su desplazamiento.
Este jueves, se permitieron cambios o anulaciones en 23 trenes que conectan Alicante con ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Santander, Orense, Valladolid o Málaga, así como en el servicio entre Valencia y Cartagena. Para hoy, la lista suma 36 trenes que enlazan Valencia, Alicante, Murcia y Castellón con ciudades como Madrid, Barcelona, Burgos, León, Sevilla, Santander, Valladolid u Orense, así como en la relación Barcelona-Cádiz.
El Ayuntamiento de Cartagena habilita un pabellón para acoger a personas desplazadas por lluvia
El Ayuntamiento de Cartagena ha habilitado el pabellón Cabezo Beaza para acoger a personas desplazadas por la lluvia. Ya el pasado jueves se ordenó el desalojo del camping Villas Caravaning y se recomendó la evacuación de residentes en Bahía Bella.
El Comité de Emergencias de Murcia activa un dispositivo de 800 efectivos ante la alerta por lluvias
El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial asociado a la alerta roja, de riesgo extremo, que afectaría a las pedanías del campo de Murcia, y de alerta naranja, riesgo importante, al resto del municipio activadas por la Aemet. El alcalde de Murcia, José Ballesta, presidió ayer el Comité de Emergencias con el objeto de coordinar todos los servicios municipales implicados, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y permitir el correcto funcionamiento del operativo de emergencias, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.
Ballesta ha destacado que el dispositivo especial está reforzado por 800 efectivos de 16 servicios municipales como es la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, funcionarios del Servicio de Limpieza, de Parques y Jardines y Servicios Sociales.
