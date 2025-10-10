Carlos Plá 10 OCT 2025 - 16:50h.

El propietario del local le reclama ahora el alquiler de los seis meses que estuvo cerrado por las inundaciones y de haber invertido todas las ayudas en rehabilitarlo

Dos nuevos vídeos demuestran que Pradas conocía los riesgos del barranco del Pollo y el río Magro el mediodía del día de la DANA

Compartir







ValenciaMiles de negocios se vieron afectados por la DANA del pasado 29 de octubre. El 21% no van a volver a abrir y de los que han conseguido levantar de nuevo la persiana, muchos se enfrentan a serias dificultades.

Es el caso de David, cuyo bar fue arrasado por las inundaciones. "Aquí entró un litro y medio de agua. Se lo llevó todo. Fue un desastre", cuenta.

Con mucho esfuerzo consiguieron sacar el barro del bar y tras una gran inversión económica, consiguió rehabilitar el local, a pesar de que el establecimiento no es de su propiedad. "Tardamos seis meses en poder volver abrir. A los daños del local se sumaba el estado de la calle donde había montañas de coches destrozados", recuerda.

Como recuerdo de la tragedia, un gran mural en una de las paredes, en el que se ve una mano sujetando una pala, y las humedades que han vuelto a salir en esa misma pared.

Tiene que pagar el alquiler de los meses que estuvieron cerrados

Ahora, cuando parecía que comenzaban a salir adelante recibe un nuevo golpe. "El dueño del establecimiento nos reclama el alquiler de los meses en los que estuvimos cerrados y otros cinco que debía de antes", explica.

PUEDE INTERESARTE El cauce del barranco del Poyo sigue siendo un amasijos de coches destrozados por la dana un año después

Un dinero que no tiene, después de utilizar todas las ayudas en la rehabilitación del bar. "Si lo hubiera sabido no habría vuelto a abrir. No me llegaba para reformar y pagar al propietario. Los sueños de hace un año, se han desvanecido", asegura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ahora se enfrenta a un futuro incierto. La economía de su familia depende completamente del bar. Su hijo, también trabaja en el negocio. "Es mi vida. La verdad es que no me gustaría tener que irme de aquí", explica el joven.

Como David, son muchos los emprendedores que se repusieron del golpe, pero ahora temen volver a cerrar sin poder casi ni empezar.