Ambos vídeos han sido remitidos por la Generalitat Valencia al juzgado de Catarroja y muestra a Pradas destacando en un papel el barranco del Pollo y el río Magro

Un técnico forestal declara ante la jueza de la DANA que Pradas "y después Mazón" mandaban en la emergencia

ValenciaDos nuevos vídeos grabados en el mediodía del 29 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) y entregado en el juzgado que investiga la gestión de la DANA demuestran que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa, conocía los riesgos del Río Magro y del barranco del Pollo por las explicaciones que le da el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y que Pradas anota en un papel.

Ambos vídeos han sido remitidos por la Generalitat Valencia al juzgado de Catarroja y muestra diversos momentos de la jornada entre las 12:32 y 13:56 horas en los que se puede ver, por ejemplo, a la exconsellera junto con su ex número dos, Emilio Argüeso, el otro investigado en el procedimiento, además de con Suárez, entre otras personas.

En un momento del primer vídeo cronológicamente, la exconsellera realiza varias anotaciones en un papel bajo el nombre de Informe nº 02 Episodio Meteo Dana Comunitat Valenciana Fecha 29/10/2024 Hora 12:15 con las palabras, en primer lugar "Río Magro" y, en segundo, "Barranco del Pollo (sic)". Además, también tiene anotado "bomberos forestales" y barrancos destacado con un círculo.

En un momento, Pradas, sentada en una mesa junto a Argüeso, también está diciendo en voz alta "río Magro" mientras se escucha a Suárez añadir: "Es lo más inmediato". A continuación, el vídeo muestra otro fragmento donde se ve a la exconsellera señalar: "y a las zonas donde hemos decretado la alerta hidrológica, que afecta a río Magro".

Estos videos aportados a la causa, fueron grabados en el CCE el 29 de octubre por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias. Otras imágenes muestran a Pradas proponiendo incluir determinada información en la alerta que se envió a los móviles --en concreto, "las vías de comunicación"-- y pidiendo a los técnicos supervisar el contenido de un segundo mensaje. "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver".

Vídeos requeridos por la jueza

Fue la acusación popular ejercida por ACPV la que advirtió a la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la DANA que provocó 229 víctimas mortales en la provincia, de la existencia de un vídeo del Cecopi --órgano que se convocó ese día para las 17.00 horas-- grabado por Emergencias y requirió su incorporación a la causa. La magistrada dictó la pasada semana una providencia en la que requería a la productora que indicara la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.

También se ha entregado a la jueza de Catarroja el vídeo completo del mudo que grabó un cámara de À Punt, tomado durante el receso de la conexión con las agencias estatales. Tras un minuto y medio sin audio, se pueden apreciar las conversaciones en el Cecopi, muchas de las cuales ya salieron a la luz con su difusión por parte de TVE.

Así, se escucha a la exconsellera dando instrucciones sobre que se especifique a la población en el ES-Alert que debe informarse a través de canales oficiales, la cuenta @112CV y À Punt, tal y como se vio en las imágenes difundidas en septiembre por TVE.