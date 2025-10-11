El arrestado retirada productos del local con su clave personal sin existir documentos que lo justificasen

Despedido de su puesto laboral, el hombre de 32 años incluso extraía la medicación a clientes que acudían

AlicanteUn trabajador de una farmacia fue detenido por un presunto delito contra la salud pública después de sustraer psicotrópicos sin recetas válidas en el local donde estaba empleado en la localidad de Elche (Alicante).

Según ha detallado la Policía Nacional, el hombre de 32 años y sin antecedentes policiales fue despedido de su puesto laboral tras concluir la investigación. Comenzó al detectarse un desajuste respecto a la documentación necesaria para los medicamentos vendidos.

El propietario del negocio presentó una denuncia en comisaría para tratar de esclarecer los descuadres y tener "serias sospechas" de la implicación de uno de los trabajadores del establecimiento. Los agentes pronto las confirmaron.

En la información recibida para abrir el caso, vieron que en el parte anual de estupefacientes y psicotrópicos remitido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante existía un desfase entre la medicación retirada y las recetas tramitadas.

Dispensaba productos sin clientes presentes

Los investigadores averiguaron que el empleado había realizado retiradas de productos usando su clave personal, sin existir recetas que las justificasen. En algunos casos, los extraía de sus cajones o armarios sin clientes presentes, anulando posteriormente la venta.

En otras ocasiones, sí que sacaba la medicación con la receta de personas que acudían a la farmacia a comprarla o solicitarla. Pero, en el momento del completar el pago, no les facilitaba la totalidad de las sustancias pedidas, pues se quedaba él con algunas.