Un joven de 23 años se precipita desde un piso 14 en el barrio valenciano de Campanar: había consumido drogas
La Policía Nacional tendrá que determinar si el joven se ha precipitado al vacío por su propia voluntad o si ha caído de forma accidental
ValenciaUn joven extranjero de 23 años se ha precipitado este martes por la mañana desde un piso 14 en la avenida Maestro Rodrigo, en barrio valenciano de Campanar.
La caída se ha producido sobre las 9 de la mañana, después de que el joven estuviera durante más de una hora encaramado a la barandilla de la terraza del piso en el que se encontraba junto a otra persona, que es la que ha avisado a los servicios de emergencia.
Según han confirmado fuentes cercanas a los hechos, el fallecido había consumido drogas y estaba bajo los efectos de los estupefacientes.
Mantenía constantes vitales
A pesar de la brutal caída, de más de 40 metros de altura, el joven ha mantenido durante unos minutos las constantes vitales. Los servicios médicos desplazados al lugar han tratado de reanimarlo, pero finalmente ha fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas tras impactar con el suelo.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes tendrán que determinar si el joven se ha precipitado al vacío por su propia voluntad o si ha caído de forma accidental. Para ello, contarán con el testimonio de la otra persona que lo acompañaba, que por ahora no ha trascendido la relación que tenía con el fallecido.