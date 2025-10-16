Carlos Plá 16 OCT 2025 - 12:47h.

La víctima fue agredida en las inmediaciones de una discoteca, tras ofrecer su ayuda a una chica que estaba llorando en la calle

Agreden a una enfermera con una navaja en la mano durante una visita domiciliaria en Paterna: la mujer ha cogido la baja laboral

Compartir







AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante, a cuatro personas, una de ellas menor de edad, y el resto de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, como presuntas responsables de la agresión multitudinaria que llevaron a cabo sobre un chico de 18 años de edad quien, producto de la agresión, cayó al suelo y se golpeó la cabeza quedando inconsciente. Como consecuencia de ello, la víctima, tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital General de Alicante, debido a las lesiones craneoencefálicas que le causaron los golpes que recibió.

La agresión se produjo durante la madrugada del pasado 5 de octubre cuando, un joven que regresaba a su domicilio con unos amigos, tras haber pasado la noche en un local de ocio nocturno de la zona de la Albufereta de Alicante, se encontró sentada en una calle cercana a la discoteca, a una chica que estaba llorando.

PUEDE INTERESARTE Detenidos dos hombres por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso: uno ya está en prisión y el otro en libertad

La víctima y sus amigos, se interesaron por lo que le ocurría a la joven y le preguntaron qué le pasaba, instante en el que, la pareja de la joven, al oír esto, les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz mientras se aproximaba en tono amenazante hacia ellos, comenzando un altercado en el que también se involucraron más amigos del presunto agresor.

En ese mismo instante, uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima quien, tras ser agredido, llamó a la Policía.

Inconsciente en el suelo

Mientras tanto, se produjo la agresión sobre el joven de 18 años a quien, uno de los agresores, le dio cinco puñetazos en la cara, tras lo cual, otro de ellos, le empujó provocando que cayese hacia atrás, impactando con la cabeza en el suelo, quedando inconsciente.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional y sin fianza para el hombre que apuñaló 23 veces a un vecino en un pueblo de Ourense

Los agresores, al ver esto, salieron corriendo ante la inminente llegada policial, al darse cuenta de que alguien había llamado a la Policía Nacional.

Cuando los agentes llegaron al lugar del suceso, hallaron a la víctima con evidentes lesiones en la boca y aún conmocionado, aunque consciente, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General de Alicante para ser atendido de urgencia. En cuanto a los autores de la agresión, no pudieron ser localizados en ese momento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una vez en el hospital, la víctima precisó ser ingresada en la UCI debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas sufridas, entre las que se contaba una fractura craneal, por lo que tuvo que permanecer allí ingresado durante seis días, tras los cuales fue trasladado a planta donde continúa actualmente a la espera de evolución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La investigación

En este punto, se inició la investigación, haciéndose cargo de ellas los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes tomaron declaraciones a los testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según el relato de los testigos de ambas partes, los agentes pudieron concluir que, durante el altercado, además de la víctima con las lesiones más graves, hubo otras dos víctimas que recibieron golpes también, presentando lesiones de menor entidad.

Además, los investigadores, concluyeron que fueron cuatro los agresores, resultando ser uno de ellos menor de edad, por lo que, tras identificarlos plenamente, fueron localizados y detenidos por un delito de lesiones graves.

Finalmente, tras la práctica de las diligencias policiales, los tres arrestados mayores de edad han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante, mientras que el menor de edad lo ha hecho a la Fiscalía de Menores.