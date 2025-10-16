Claudia Barraso 16 OCT 2025 - 17:27h.

Un accidente entre un turismo y un autobús con 20 personas dentro deja al menos un muerto y 16 heridos en Gran Canaria

Muere un motorista de 51 años tras impactar contra el muro de un circuito deportivo en Arona, Tenerife

Una persona ha muerto y 16 han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente entre un coche y un autobús en Gran Canaria. El suceso se produjo en torno al medio día en la carretera GC-500, a la altura de Juan Grande, según ha informado Emergencias 112 en sus redes sociales.

El hombre fallecido es el conductor del turismo y otras de las que se encuentran graves es el chofe del autobús, en el cual viajaban 20 personas, por lo que no se descarta que pueda haber más heridos. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando de que se había producido un accidente entre un turismo y un autobús.

Hasta la vía se desplazaron un operativo de los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana la Guardia Civil y la Policía Local. Además de seis ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendieron a los heridos en el momento. Uno de los heridos graves tuvo que ser trasladado con politraumatismo al Hospital Insular, y el otro al Hospital Doctor Negrín, con un traumatismo craneal.

De los heridos, diez presentan lesiones de carácter moderado por lo que cinco han sido trasladados al Hospital de San Roque de Maspalomas, tres a la Clínica Roca de San Agustín y dos al Hospital Insular, en la capital. Otras cuatro personas han sufrido heridas leves, por lo que han recibido asistencia en el lugar, sin necesidad de ser evacuadas a un centro hospitalario.

Más de una decena de personas heridas

El turismo accidentado había sido evacuado ya de la calzada y el autobús todavía permanecía atravesando toda la carretera. Los agentes se han encargado de limpiar la vía afectada. Por el momento, los restos de los vehículos que chocaron fueron apartados para poder restablecer el tráfico lo antes posible y para evitar que las piezas pudiesen suponer algún peligro para el resto de las personas que pasaban por el camino.

Desde la página web del Gobierno ofrecen actualizaciones del accidente. Al principio informaron de menos de diez heridos y tras unas horas, las cifras han superado más de una decena de personas que han tenido que ser atendidas por los equipos médicos. “El personal del SUC confirmó en el lugar el fallecimiento del conductor del turismo y valoró y asistió a un total de 16 personas, de las que 12 fueron trasladadas en ambulancias del SUC a diferentes hospitales, dos de ellas en estado grave y diez con diferentes lesiones de carácter moderado”.