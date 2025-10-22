El cuerpo ha sido hallado momificado por operarios de la empresa pública TRAGSA en unos trabajos de desescombro junto al Turia

Las familias de los tres desaparecidos en la DANA esperan "cerrar pronto el ciclo": "Nadie se merece estar en una cuneta"

Compartir







Operarios de la empresa pública TRAGSA han encontrado en unos trabajos de desescombro en el río Túria un cadáver y está previsto que en las próximas horas se realicen pruebas que permitirán saber si corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la DANA del 29 de octubre de 2024, según ha podido saber EFE por fuentes judiciales.

La noticia del hallazgo del cadáver ha sido adelantada este martes por el periódico Las Provincias, que apunta en su información que estaba momificado y que, de confirmarse su identidad, correspondería a uno de los desparecidos por la barrancada de la que se está a punto de cumplir un año y que ha dejado 229 víctimas mortales.

Según informa el citado periódico, la hipótesis que cobra más fuerza el cuerpo podría corresponderse al de José Javier Vicent, de 56 años, que en la tarde del 29 de octubre se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo en Pedralba cuando fueron sorprendidos por la riada.

A la espera de pruebas para determinar la identidad del cuerpo

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el Instituto de Medicina Legal de València realizará las pruebas al cuerpo para determinar si corresponde con los dos hombres o con la mujer que desaparecieron tras la DANA, fueron oficialmente dados por fallecidos y cuyos cadáveres no han sido aún recuperados.

Durante todos estos meses diferentes cuerpos de seguridad y rescate han mantenido activos los trabajos de búsqueda específica de los cadáveres de estas tres personas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata de Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste; Francisco Ruiz, de 64 años, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, en el techo de su coche; y José Javier Vicent, desaparecido en Pedralba cuando conducía junto a su hija (cuyo cuerpo fue hallado a más de 60 kilómetros).