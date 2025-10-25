Redacción Andalucía 25 OCT 2025 - 13:08h.

Aunque el arrestado de 24 años tenía una orden de alejamiento, ella lo dejó que viese a los menores

El secuestrador que retuvo 13 días en el coche a su mujer y dos bebés destrozó el móvil al descubrir el mensaje de auxilio

MálagaLa joven de 22 años que fue liberada en Málaga después de haber estado casi dos semanas retenida permitió a su expareja, un chico de 24 años, ver a sus dos hijos. Fue en ese encuentro cuando aprovechó para secuestrarla. A ella y a los pequeños.

El arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima, pero el 3 de octubre se la saltó con ese pretexto de los menores de tan solo uno y tres años. Así lo publica el 'Diario Sur', con información de fuentes cercanas al caso.

Ella no se esperaba lo que iba a suceder posteriormente. Obligada a conducir bajo amenaza desde Francia hasta Málaga, donde se produjo la liberación y detención del individuo, durante el largo trayecto sufrió agresiones físicas y sexuales.

Pretendía llegar hasta Argelia, aunque se había emitido una orden europea de arresto y entrega del sospechoso en el país galo por otros hechos anteriores. Al rastrear el vehículo en el que viajaban los cuatro, la Policía Nacional pudo poner fin a ese plan.

Los agentes organizaron bien el operativo de rescate de la joven, que estaba en grave peligro, después de haber mandado este mensaje a un familiar: "Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar y borra todo para que él no lo vea".

Durante unos minutos en los que el presunto agresor se bajó del coche para comprar comida, la víctima actuó con decisión y rapidez para alertar de lo que le estaba ocurriendo. Así pudieron localizar la ubicación del teléfono móvil para acudir a salvarla.

Desnutrición, deshidratación y extremo cansancio

Tras la exitosa intervención policial, la chica y sus dos hijos fueron trasladados a un centro hospitalario malagueño porque presentaban signos de desnutrición, deshidratación y extremo cansancio. Habían estado muchas horas de viaje en esas condiciones.

Además, ella tenía hematomas y mordeduras por varias zonas de su cuerpo. El arrestado había utilizado un cuchillo para amenazarla, que fue encontrado por los agentes en el automóvil. También había destrozado el móvil con el que había pedido auxilio.

Se le acusa de varios presuntos delitos: tentativa de homicidio, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y daños. Ya está en prisión provisional.