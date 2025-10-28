Muchas familias siguen lidiando con los obstáculos que dejó la DANA

Muchas familias siguen lidiando con los obstáculos que dejó la DANA. Otros han conseguido levantar cabeza poco a poco. Rosa es una de ellas. “Aquí tenía una cocina de verano, un cuarto de baño de cinco piezas y una habitación de matrimonio”, dice señalando todas las partes destrozadas de lo que era su hogar, según informa Andrés Lozano.

Pese a todo, Rosa se enfoca en la parte buena: “Poco a poco. Es lo que hay. Son muchas casas, muchos pueblos. Soy muy positiva, siempre miro de lo negativo a lo positivo. Me han dado una máquina de coser, me voy arreglando la ropa como puedo y ya está y para adelante”.

"Tengo obesidad mórbida, reúma y estoy un año sin ascensor”, relata Toñi

Juani está operada de las dos rodillas y en su edificio todavía no hay ascensor. Ella tiene que bajar y subir tres pisos si quiere salir a la calle. Y reconoce que lo está pasando mal: “Es triste porque aquí en casa las cuatro paredes parecen la cárcel”. Ella tiene una vecina que se llama Toñi, que también está pasando por una situación similar: “Yo tengo obesidad mórbida, reúma y estoy un año sin ascensor”.

Andrés tiene que ver cómo su trabajo lleva un año sin tocarse: “Yo salí a ayudar y cuando ya terminé me dediqué a mi casa. Hay que pagar facturas y hay que comer. Aquí no hay nada, todo lo reventó el agua”. Él lamenta el sentimiento de abandono que todos comparten por la falta de respuestas de la administración: “Son 22 años que se han ido en una noche”.