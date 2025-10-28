Carlos Plá 28 OCT 2025 - 07:00h.

Las inundaciones del pasado 29 de octubre han agravado las diferencias entre los barrios más acomodados y los más humildes

ValenciaEl barrio del Raval es uno de los más pobres de Algemesí (Valencia). La DANA del pasado 29 de octubre lo arrasó. Casi un año después, parece que el tiempo se ha detenido en sus calles. "Esto está destrozado", lamenta un vecino.

A cada paso nos encontramos con bajos vivienda arrasados y comercios cerrados, que todavía no han sido rehabilitados. Los vecinos tienen que desplazarse a otras zonas para comprar lo más básico. "Yo tengo la pierna fatal, casi no puedo andar, pero aquí no hay nada", explica una anciana que se desplaza con el carro de la compra.

En otro punto, nos encontramos con la guardería del barrio clausurada. Al asomarnos por las ventanas, vemos el interior repleto de barro y el mobiliario destrozado. "El ayuntamiento empezó haciendo un proyecto que incluía la reconstrucción de la guardería. El primer mes y el segundo no se hizo nada, pero ya ha pasado un año", denuncia un vecino.

A la falta de guardería, se suma el pésimo estado en el que se encuentra el único lugar donde los más pequeños acudían a jugar. El parque sigue repleto de barro, en su interior se acumulan los escombros y la vegetación cubre prácticamente los columpios y los toboganes. "Esto da pena. Los niños conforme está aún vienen a jugar porque no tienen otro lugar o se quedan enfrente de casa. Es indignante. Nos han dejado tirados", afirma una madre.

"Es un peligro y encima las bacterias que se generan debido al estado", afirma una madre.

363 días después, la DANA también ha agravado las diferencias sociales entre los barrios más acomodados y los más humildes. En el Raval de Algemesí, no solo no se han recuperado, su situación es mucho peor a la de antes del pasado 29 de octubre y temen que pueda prolongarse en el tiempo.