Clara Marzá 29 OCT 2025 - 18:06h.

Mónica Martínez es una de las personas que perdió a su madre en la DANA: su cadáver fue arrastrado por el agua durante varios metros

Mónica Martínez es una de las mujeres que hoy recuerda con mucha tristeza el aniversario de este miércoles. Hace un año la DANA acabó con los sueños de mucha gente y dejó muchas vidas vacías. 229 personas fallecieron como consecuencia de esas riadas que arrasaron todo a su paso.

Ella es una de las personas que forma parte de la larga lista de personas que perdieron algún familiar o amigo. Muchos de esos fallecidos quedaron atrapados en el interior de garajes o viviendas, donde murieron ahogados porque el nivel de agua colapsó el interior de muchos edificios. Es el caso de Amparo Montes, cuya hija trató de localizar y recibió una de las peores noticias: su madre había fallecido ahogada. No pudieron hacer nada por ella. No dio tiempo a rescatarla, Mónica no sabía dónde estaba en el momento en el que las calles y las viviendas comenzaron a inundarse.

Un año después, recuerda este momento: “Yo llamé a mi madre y le avisé de que venía mucha agua y que había que sacar los coches del garaje. Cuando llegamos, saqué el coche, pero no vi a mi madre. Entonces llegó el agua y ya no pudimos salir. Cuando llegaron varios torrentes de agua, nos subimos a un muro, de ahí al poste de la luz y según iba creciendo el nivel del agua, me subí a la caseta”.

Su cadáver fue encontrado en otro lugar

Una vez Mónica consiguió refugiarse de la riada, envió un vídeo a su madre para mostrarle dónde estaba y que ella pudiese encontrarles entre tanto caos. En las imágenes decía: “Mamá no sé dónde estás, pero nosotros estamos aquí subidos. Los coches están siendo arrastrados por el agua. Han venido ya los bomberos a rescatarnos”. Cuando consiguieron ponerles a todos a salvo y la situación se estabilizó, fue corriendo a casa de su madre para ver por qué no contestaba al teléfono.

“Cuando fui a casa de mi madre pensé: ‘mi madre ya no está, pero no es que no esté en casa, sino que no está en este mundo’. Nos enteramos de que había logrado salir con el coche que lo encontramos vacío después. El cuerpo de mi madre fue encontrado en unas naves que hay enfrente. Hay muchas familias como nosotros, nos hemos quedado destrozados. Le sigo echando de menos todos los días. Mi primer pensamiento cuando me levantó y me acuesto es ella”.