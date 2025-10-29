El 29 de octubre comenzó con los avisos rojos de AEMET y con la declaración optimista de Amazon

El recorrido de Carlos Mazón y los 37 minutos en que no hubo ni rastro del presidente de la Generalitat Valenciana el día de la DANA

Este año hemos asistido a un continuo reproche, un cruce de reproches entre diferentes administraciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico sobre la gestión de la DANA. Ayer, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, también invitaba a Carlos Mazón, al presidente autonómico valenciano, a dar explicaciones donde fuera necesario.

El 29 de octubre comenzó con los avisos rojos de AEMET y con la declaración optimista de Mazon: “El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18:00 disminuya su intensidad”.

Y la Generalitat estaba al mando de la vigilancia de los barrancos tras la alerta hidrológica. El presidente se reunía con los empresarios consciente de la alerta en los barrancos. Mientras, la Diputación de Valencia mandaba a su casa a todos los trabajadores. Sobre las 14:00 horas de la tarde, se toma esa decisión con la información que tenían todos los municipios.

Los momentos clave el día de la DANA

Las previsiones de lluvias se multiplicaron por cuatro. La consellera jefa de emergencias visitaba el río Magro y preocupada convocaba el Cecopi. Mazón, sin hablar con ella en toda la mañana, se iba a comer al Ventorro casi cuatro horas con una periodista. Cuando comenzó el Cecopi, Mazón seguía comiendo y llamó a su consellera por primera vez a las 17:30 horas, pero entonces ella no era consciente de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo.

Nadie asume la retirada de la vigilancia, nadie revisó las mediciones automáticas del barranco del Poyo. El presidente de la Confederación Hidrográfica conoció el aumento relámpago del caudal por un correo poco antes de las 19:00 horas, cuando el agua a 50 km/h ya había llegado a Paiporta y avisaba su alcaldesa.

La consellera intentó alertar a Mazón, pero él le colgó el teléfono. El mensaje Es-Alert que redactaban en el CECOPI sería enviado tras localizarle, pero eran ya las 20:11 horas de la tarde, cuando ya se estaba ahogando mucha gente. La jueza señala ahora que incluso era erróneo porque ni siquiera aconsejaba subirse a pisos altos. Sobre la mesa queda si las obras en el barranco del Poyo, que se paralizaron tres años atrás, habrían reducido el impacto.