Susana cuenta el horror que vivió en su peluquería aquella noche del 29 de octubre durante la DANA en Valencia

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón admite fallos en la gestión: "En algunos casos no fue suficiente”

Un año después de la catástrofe de la DANA en Valencia y con la gestión del Gobierno de la Generalitat, bajo sospecha, la voz de los supervivientes se sigue escuchando alto y claro. Más allá de los homenajes y las justificaciones, están los que han vivido en carne propia el horror del lodo que los arrastraba y en el que murieron 229 personas. Unos subidos en árboles, en farolas, tratando de salvarse de la furia del agua. Todos siguen con el miedo en el cuerpo al agua, a la lluvia, después de esa experiencia traumática en la que llegaron a despedirse de los que más querían pensando que era lo último que harían. Una información del periodista Toni Ramos.

A través de los móviles enviaban sus mensajes a familiares y amigos contando lo que estaban pasando e incluso creyendo que iban a hacer sus últimas palabras. Uno de estos hombres cuenta el terror que sintió en un garaje, desde dónde mandó un vídeo: "Mirad dónde me he tenío que meter" cuando empezó todo y se quedó pillado en un garaje de Paiporta.

Ellos superaron el miedo y por amor a los suyos les enviaron fotos, vídeos, mensajes cariñosos y desesperados. Este hombre quería "que mis hijos tuvieran una despedida mía", dice y ahora puede contarlo, pero entonces no sabía qué iba a pasar con él. " Si no salgo de esta, os quiero, portaros siempre bien", se escucha a Antonio José, en uno de esos mensajes 'in extremis' en los que la voz decía todo lo que estaba sufriendo.

"No puedo salir, no sé lo que va a pasar, se le escucha decir y apunta al móvil hacia la oscuridad del agua, del cielo, grabando solo esa masa negra que lo asustó como nunca y como todavía no ha podido olvidar. Antonio José aguantó horas con el agua al cuello, aferrado a una sábana que le lanzaron los vecinos de arriba y gracias a esos desconocidos que lo auxiliaron hoy puede contarlo.", dice.

Susana, la empresaria que nos enseña cómo reconstruyó su peluquería arrasada por la DANA

Susana estaba en su peluquería y recuerda esa tarde en la que en apenas en unos "segundos y fue, ver tu vida pasar" y pensar "aquí ya se acabó todo". Sin embargo, de pronto apareció un vecino con un martillo y eso les salvó la vida.

El agua entró y con varias clientas que tuvieron que salir a la calle, pero allí estaba todo inundado. Se aferraron a la reja de un portal hasta que "un vecino bajó, con una herramienta tan providencial que merece marco, y mención especial". Gracias a este martillo estoy hoy aquí", asegura uno de estos supervivientes que volvió a nacer ese 29 de octubre de 2024 y enseña un marco donde lo conserva como algo entrañable.

Susana salvó su vida, pero su negocio quedó arrasado. Ahora ha podido recuperar algo de esa empresa que levantó con sus propias manos y que la DANA le arrebató en apenas unas horas: tras meses de duro trabajo ha luchado contra la incertidumbre y contra el barro. Ella ha recuperado su negocio pero no del todo y todavía sufre el desánimo.

"Hay una tristeza en general", admite y cuenta que "ahora oyes la lluvia y ya no me relaja; es una tensión que dices 'ostras'. Hay mucha gente que sobrevivió con ese trauma del río desbordado arrastrando todo lo que encontraba a su paso.

Ellos pueden contar el horror que vivieron en aquellas horas en las que quedaron a merced de la naturaleza y de la irresponsabilidad. Un año después de la DANA, las incógnitas siguen sin ser respondidas. Todos reclaman saber qué pasó en las horas críticas aquel 29 de octubre: ¿dónde estaba el president de la Generalitat, Carlos Mazón? ¿por qu�é la alerta a los móviles se envió tan tarde. Todos seguimos esperando una respuesta.